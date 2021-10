Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ein 50-jähriger Mann in Frittlingen schwer verletzt. Der Arbeiter fuhr mit einem Flurfördergerät zum Transport von Waren rückwärts gegen gelagerte Metallplatten, wobei die Schutzvorrichtung verbogen wurde und der Mann am Hinterkopf verletzt wurde. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.