Gefahrgut-Transporter verliert Öl

Weil ein Lastwagen mit Gefahrgut am frühen Mittwochmorgen auf dem Parkplatz Harthausen-West an der A 81 Öl verloren hatte, musste noch in der Nacht die Feuerwehr ausrücken. Der 39-jährige Lastwagenfahrer hatte sich laut Polizei auf seiner Fahrt zwischen Oberndorf und Rottweil selbst bei der Feuerwehr gemeldet, weil er feststellte, dass aus seinem verplombten Laderaum Flüssigkeiten tropften. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Fass mit Öl leckte und vermutlich beim Beladen beschädigt worden war. Bis die Ursache gefunden worden war, musste jedoch die Ladung des mit weiteren Chemikalien beladenen Lastwagens einer Spedition aus dem Kreis Starnberg komplett umgeladen werden. Die Feuerwehr konnte mit einer großen Menge Ölbinder den ausgelaufenen Inhalt von 60 Litern aufnehmen. Der Laster durfte weiterfahren, nachdem die Ladung auf Undichtigkeiten geprüft worden war. Noch vor Ort fielen Beamten der Verkehrspolizei allerdings Unregelmäßigkeiten bei dem Gefahrguttransport auf. Es fehlten Warntafeln und Ladungspapiere. Sie nehmen nun Ermittlungen auf, der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.