Geburtstagsgrüße über den großen Teich

Margret Torbeck lebt seit fast zwei Jahren im Aldinger Seniorenzentrum „Im Brühl“ und skypt aller zwei Wochen mit ihrer Nichte in den USA

Vergangene Woche war es wieder soweit. Pünktlich um 7 Uhr schaltete Alice Runa ihren Rechner an, um mit ihrer Tante Margret Torbeck in Aldingen zu skypen. Wer jetzt denkt, das ist etwas früh, irrt sich. Margret Torbeck wohnt im Seniorenzentrum „Im Brühl“ und hat bereits Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Bei ihr in Aldingen ist es 15 Uhr am Nachmittag. Die frühe Uhrzeit bei Alice Runa lässt sich einfach erklären: Sie lebt seit über 40 Jahren im 8200 Kilometer entfernten Colorado (USA).

Doch dieser Anruf war für Alice Runa etwas Besonderes: Sie hatte am Vortag Geburtstag und ihre 88-jährige Tante ließ es sich natürlich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Dank moderner Technik und der tatkräftigen Unterstützung von Karin Korb, Mitarbeiterin im Seniorenzentrum der Zieglerschen, war das auch problemlos möglich. Einen ersten Gruß erhielt die 63-jährige Alice Runa schon lange vor dem Aufwachen an ihrem Ehrentag. Die Tante hatte an sie gedacht und zusammen mit Karin Korb eine kleine Videobotschaft aufgenommen.

Die beiden Frauen halten über die digitalen Medien den Kontakt. Für Alice Runa hat diese Form der Kommunikation eine große Bedeutung, denn die Gespräche mit der Lieblingstante vermitteln ihr das beruhigende Gefühl, dass die Familie in guten Händen ist. Und so möchte sie die anregenden Unterhaltungen nicht missen.

Bereits 2019 nutzte Alice Runa bei ihrem letzten Besuch die Gelegenheit, der Tante nicht nur beim Umzug in die Pflegeeinrichtung zu helfen, sondern auch den Kontakt zu Karin Korb herzustellen. Die Mitarbeiterin der sozialen Betreuung unterstützt seither den Austausch zwischen der Seniorin und ihrer Nichte. So kann die 88-Jährige regelmäßig sich die Familienfotos und Videobotschaft ansehen und ihrer Nichte die eigenen Gedichte über Berlin beim persönlichen Gespräch vorlesen. Und falls die Internetverbindung bei den Videotelefonaten einmal streikt, ist Karin Korb jederzeit zur Stelle und zückt dann einfach ihr Smartphone und die Beiden können ihr Gespräch als WhatsApp-Anruf weiterführen.