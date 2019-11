Gasse in Rottweil ist gesperrt

Das ist nicht nur ein Warnhinweis, das ist eine ordentliche Sperrung: Gitter auf beiden Seiten sorgen dafür, dass durch die Kameralamtsgasse beim Gasthaus „Becher“ niemand mehr durchkommt. Die Stadt reagiert damit auf den maroden Zustand der Hausfassade. Bröckelnder Putz und schief hängende Fensterläden werden zur Gefahr. „In so einer Situation müssen wir schnell handeln“, so Stadtpressesprecher Tobias Hermann. Jetzt soll möglichst schnell Abhilfe geschaffen werden, heißt es. Wie die Stadt erklärt, wolle man sich mit dem Hauseigentümer auf eine machbare Lösung einigen. Schließlich sei die Sperrung Anwohnern und Passanten nicht langfristig zuzumuten. Am Donnerstag wurde untersucht, wie die Fassade möglichst schnell gesichert werden kann. Auch die Statik des Gebäudes müsse man sich anschauen. Das Haus wurde erstmals 1531 schriftlich erwähnt und ist seit 1650 Gasthaus mit Schankrecht.