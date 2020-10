Gartenfreunde bringen Anlage auf neuesten Stand

Seit Covid-19 haben die Gartenfreunde Aldingen keine Veranstaltungen mehr organisiert. Das wird laut einer Pressemitteilung für den Rest des Jahres so bleiben. Der Vorsitzende Helmut Geiger besuchte nun die Jubilare, überreichte die Urkunden und ein Geschenk.

Die goldene Urkunde erhielten Margarete Bohner, Margarete Brackis, Alfred Hauser, Werner Klumpp und Uwe Rottler, die silberne Urkunde Renate Müller und Nikolaus Krist. Geiger bedankte sich bei den Jubilaren für die Treue zum Verein.

Nach 40 Jahren wurde in der Gartenanlage der Belag der Wege und die Kanalisation wieder auf den neuesten Stand gebracht. Die Gemeinde Aldingen habe die Gartenfreunde mit „fundierten Ratschlägen unterstützt“. Auch dieses Jahr könne sich der Verein über neue Mitglieder freuen; so sei der Baumkletterer Keven Multrus in den Verein eingetreten, er könne aufgrund seiner Ausbildung hohe Bäume schneiden oder fällen.