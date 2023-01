Galerie im Altbau zeigt „Textile Metamorphosen“

Die Galerie im Altbau in Aldingen eröffnet am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr die Ausstellung „Textile Metamorphosen“ von Velia Dietz. Die Ausstellende arbeitet seit 2018 als freischaffende Künstlerin. Sie studierte Textildesign an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart und bekam mehrere Stipendien.

Schon im Studium begann ihre Leidenschaft fächerübergreifend zu arbeiten und mit Begeisterung die Möglichkeiten in den verschiedenen Werkstätten in Zusammenhang mit Textil auszuloten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei lernte Velia Dietz auch Glasblasen und Glasschleifen. Heute arbeitet sie mit unterschiedlichsten Fremdmaterialien wie Glas, Stein oder Kunststoff. Diese werden mit klassischen textilen Techniken weiterbearbeitet. Die Materialien stammen häufig aus dem Alltag.

Die Ausstellung kann bis zum 5. März in der Galerie besichtigt werden. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr.