In der Galerie im Altbau in Aldingen gibt es noch bis 9. Oktober Objekte und Bilder zu sehen, die in den verschiedenen Kursen seit Juli 2021 entstanden sind. Es ist eine vielseitige Ausstellung geworden. Es wird auch mit Beispielen auf die neuen Kursangebote hingewiesen. Die Galerie im Altbau, Uhlandstraße 32, in Aldingen ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr geöffnet.