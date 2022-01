Galerie im Altbau zeigt ab kommenden Samstag Werke von Zeljko Rusic

Die Galerie im Altbau in Aldingen zeigt vom 29. Januar bis zum 13. März Skulpturen und Reliefs von Zeljko Rusic.

Zeljko Rusic, geboren 1967 in Kroatien, lebt und arbeitet seit 1991 in Königsfeld. Für den Bildhauer Zeljko Rusic stehe bei seinen Arbeiten der Mensch im Mittelpunkt, so die Pressemitteilung der Galerie im Altbau. Er arbeitet vorwiegend mit Holz, das er mit der Kettensäge bearbeitet. Er kann damit Vorsprünge, Schnitte, Verdichtungen oder Maserungen im und am Holz auf seine ganz besondere Weise hervorheben.

Seine menschlichen Figuren seien zum Teil sehr groß, manchmal aber auch sehr klein und oft auch in abstrakte Formen eingebunden.

Seine Werke waren seit 2003 jährlich bei diversen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen. Seit 2014 ist er auf mehreren Messen, unter anderem auf der Art Karlsruhe, vertreten. Seine Werke stehen im öffentlichen Raum und seien auch bei privaten Sammlern sehr geschätzt.

Eine Vernissage ist wegen der derzeitigen Coronalage nicht möglich, der Künstler wird aber am 29. und 30. Januar vor Ort sein, so dass er gerne für Fragen von Besuchern zur Verfügung steht.

Öffnungszeiten der Galerie im Altbau, Uhlandstraße 32, sind Donnerstag bis Sonntag 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für den Besuch ist die 2G+ -Regel vorgeschrieben, das heißt, wenn die zweite Impfung oder Genesung mehr als drei Monate her ist, ist ein Test mitzubringen, wer drei Mal geimpft ist, benötigt keinen Test.