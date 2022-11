Galerie im Altbau in Aldingen eröffnet am Freitag die Adventsausstellung

Die Galerie im Altbau in Aldingen lädt vom 18. November bis 18. Dezember wieder zur alljährlichen Adventsausstellung ein. Es gibt Kunst, Kunsthandwerk, Schmuck, Schals, Geschenkartikel und Weihnachtsdeko verschiedener Künstler und Kunsthandwerker. Die Ausstellung wird eröffnet am Freitag, 18. November, um 17 Uhr mit Trompete, Glühwein und Waffeln.

Am 26. November um 19 Uhr kommt der Acapella-Chor Illegato aus Freiburg wieder nach Aldingen in die Galerie. Der Chor singt besondere Weihnachtslieder aus aller Welt. Am 10. Dezember um 18 Uhr wird Karin Putz Geschichten zum Advent, Winter und Weihnachten erzählen. Am 11. Dezember um 16 Uhr kommen Kinder ab fünf Jahren dran: Putz hat für sie ebenfalls Geschichten und Märchen ausgesucht. Zum Abschluss besucht der Aldinger Musikverein am 18. Dezember um 15 Uhr die Galerie und erfreut die Gäste mit Weihnachtsliedern.

Der Eintritt für die Veranstaltungen ist frei, die Ausführenden freuen sich über Spenden. Am 18. Dezember um 17 Uhr ist die Verlosung der Tombola geplant, dieses Jahr zu Gunsten der Tafel Trossingen. Es sind Bilder und Objekte verschiedener Künstler und Kunsthandwerker zu gewinnen.