Galerie im Altbau ermöglicht eine „Zeitreise“

Die Galerie im Altbau in Aldingen lädt ein zur Eröffnung der neuen Ausstellung „Zeitreise“ – vom Standbild zum Digital-Video am Freitag, 28. Oktober, um 17 Uhr. Gastredner ist Berthold Seliger. Gezeigt wird eine Präsentation: Rückblick auf 130 Jahre Film- und 50 Jahre Video-Technik. Am Samstag, 29. Oktober, werden um 14.30 und 16.30 Uhr Filme (Jochen Dorrhauer) gezeigt über die Errichtung der Lindenhalle und deren Übergabe und Einschreibung. Am Sonntag, 30 Oktober präsentiert der Foto- und Videoclub Trossingen den 90-minütigen Film „Trossingen bewegt“.

Weitere Termine: Donnerstag, 3. November, 14.30 und 16.30 Uhr, Film von Michael Korb, Vorsitzender Foto-, Film- und Videoclub Trossingen: „Jubiläum 125 Jahre Turnverein Aldingen“; Freitag, 4. November, 14.30 und 16.30 Uhr, Filme von Henning Streitberger über die Heimatfeste in Aldingen 1985 und 1995; Samstag, 5. November, 14.30 und 16.30 Uhr, Film von Manfred Pfriender über die 1200-Jahrfeier in Aldingen; Sonntag, 6. November, 14.30 und 16.30 Uhr, Film mit Manfred Pfriender „Festwochenende 12. bis 15. Juli 2002“. Zu sehen ist die Ausstellung bis Sonntag, 6. November. Das Café ist geöffnet jeden Donnerstag bis Sonntags zwischen14 und 18 Uhr.