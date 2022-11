Fußballer mit 80: Josef Nitsche ist der älteste Aldinger Kicker

Strahlend wischt sich Josef Nitsche die Stirn ab nach den turbulenten zehn Minuten Fußballtraining am Mittwochabend. Es wird kurz unterbrochen, weil die Mannschaft ein ganz besonderes Trikot überreicht. „80“ steht darauf. Das deutet ziemlich sicher auf einen Alters-Rekord hin. Denn der begeisterte Fußballer ist am Freitag genau das: 80 Jahre alt.

„Wie sagt man so schön: Man ist immer so alt, wie man sich fühlt“, sagt Nitsche im Gespräch mit der Zeitung. Und wie viel ist das? „Mindestens zehn Jahre jünger“. Und wirklich: der Mann ist drahtig, beweglich, saust über das Spielfeld, hat den Ball-Verlauf im Blick, nimmt an, leitet weiter. Gegen die kraftstrotzenden, halb so alten Mannschaftskameraden, die das Doppelte auf die Waage bringen dürften, geht Nische zum Glück nicht in die Vollen. Übersicht und Geschicklichkeit dürfte – so vermutet man – auch zu Zeiten seiner aktiven Fußballerkarriere seine Trümpfe gewesen sein.

Mannschaft ist stolz auf ihren „Seppi“

Das war vor über 50 Jahren. Es ist sichtbar, dass diese Mannschaft stolz auf ihren agilen Senior „Seppi“ ist, ohne großen Wind zu machen. Das will er auch gar nicht, lieber bescheiden bleiben.

Die AH der Spielvereinigung Aldingen hat rund 20 Mitglieder, die regelmäßig zum Training kommen. Eine „komplett internationale Truppe“, sagen sie und sind sehr stolz darauf. „Das ist ja das Schöne“, sagt Spielführer Daniel Groß.

Josef Nitsche hat nach wie vor eine gute Kondition. (Foto: Regina Braungart)

Und dann geht es wieder zur Sache: AH-Leiter Milenko Zorec hat die Mannschaften mittels Losplättchen zusammen gestellt. Immer Fünf gegen Fünf je zehn Minuten lang. Einer der Wartenden protokolliert. Sogar drei „Schlachtenbummler“ schauen von der Empore herunter, bestimmt ehemalige Fußballer. Es fallen Tore, das Spiel ist schnell und kraftvoll, man wundert sich, wer hier mit „Alte Herren“ betitelt wird.

Der nächste „Senior“ ist 63 Jahre alt

Zurück zu Josef Nitsche. Er ist der mit Abstand Älteste im Team, gefolgt von Erwin Schulde mit 63 Jahren und Hüsein Mete mit 58 Jahren.

Nitsche war im Alter von etwa 34 zu den AH-lern gewechselt und spielte noch eine Weile parallel weiter bei den Aktiven. Er war mit 16 Jahren nach Aldingen gekommen aus Jugoslawien und begann sofort zu arbeiten. Bei Henstler zunächst einige Jahre. Bis zu seiner Rente arbeitete er 48 Jahre als Facharbeiter bei verschiedenen Firmen. Mit knapp 21 wurde geheiratet. Zwei Töchter und einen Sohn bekam das Paar, heute ist Nitsche Opa von drei Enkeln. Alle leben in der Nähe, was ihn sichtlich freut.

Die ersten Fußball-Schritte mit dem Strumpfball

Die ersten Schritte im Fußball machte Nitsche wie viele gute Spieler: auf der Straße, auf dem Bolzplatz im Dorf, mit einem Strumpfball. Fußball ist eine Konstante im Leben, das zunächst nicht besonders geschmeidig begann. Denn die sechs Kinder - Josef Nitsche ist der Jüngste - konnten nicht alle in dem Altenheim in seinem jugoslawischen Geburtsort bleiben, wo die Mutter und auch die Schwester arbeiteten. Sie wurden, bis auf die Schwester, in Kinderheime verschickt.

Ein Trikot der Spielvereinigung mit der Nummer 80 haben seine Fußballfreunde Josef „Seppi“ Nitsche geschenkt. (Foto: Regina Braungart)

Da war Josef Nitsche fünf Jahre alt, das war zwei Jahre nach dem Krieg. Der Vater war im Krieg geblieben, die Lage der Donauschwaben in jener Zeit zum Teil grauenhaft. Dort im Kinderheim spielte Josef natürlich Fußball, der Kontakt zur Familie war abgerissen. Nach drei Jahren ergriff der Bub die Chance, in ein anderes Kinderheim zu gehen, wo er schulisch gefördert werden würde.

Der Schicksalsmoment

„Es war reiner Zufall“, sagt er heute und ist immer noch tief bewegt von diesem Schicksalsmoment: Als er in das neue Heim ging, kam ihm eine Gruppe größerer Jungen entgegen. Einer fragte ihn nach seinem Namen. Und dann stellte sich heraus, der andere hatte denselben: Josef hat seinen großen Bruder wiedergefunden.

So fand Josef zu seinem Geburtsort, seiner Mutter und seinen Geschwistern zurück. Alle arbeiteten. In der Landwirtschaft, in der Fabrik und eben im Altersheim. Man war arm. Das Rote Kreuz vermittelte damals Menschen, die Arbeit suchten, in den Westen. Die Mutter wagte es zusammen mit den sechs Kindern und so zogen alle nach Aldingen um.

Fußball ist für mich eine Art gesund zu bleiben, immer an der fischen Luft im Sommer, und auch im ganzen letzten Winter. Josef Nitsche

Die Zeit im Heim prägte ihn, wie er sagt. Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Disziplin und einen starken Willen – all das kann man auch als Fußballer gut gebrauchen. Verletzt war er praktisch nie und auch im 80 macht der Körper gut mit. Beim Fußball, bei Spaziergängen mit dem Hund. Sich so zu bewegen, mache einfach viel Spaß. „Fußball ist für mich eine Art gesund zu bleiben, immer an der fischen Luft im Sommer, und auch im ganzen letzten Winter. Sowas machen die Jungen heute ja nicht mehr.“ Eines kommt aber noch dazu: „In die Wirtschaft gehen war nie ein Thema für mich. Ich habe nie Alkohol getrunken und nie geraucht.“