Fußball und Lagerfeuer auf dem Hummelsberg

Nach zwei Jahren Corona-geschuldeter Zwangspause kann am Wochenende, 28. bis 31. Juli, das mittlerweile 53. Klippeneck-Zeltlager des FSV Denkingen für Jugendmannschaften der E-und D-Jugend stattfinden. Die Vorbereitungen, trotz der großen Unsicherheit, ob das Zeltlager überhaupt stattfinden kann, laufen bereits seit Monaten, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

55 Mannschaftszelte und vier Großzelte sind aufgebaut. Da es auf dem Klippeneck (Hummelsberg) keinerlei Infrastruktur gibt, muss der Strom mit zwei Aggregaten erzeugt und täglich Wasser für das Waschhaus und die Wirtschaftszelte hochgefahren werden. Zuvor musste das Lagergelände und die Parkplätze gemäht und abgeräumt werden. Das Mähen, hat wie schon seit vielen Jahren H.P. Grimm von der ARGE Segelflieger Klippeneck übernommen und das Abräumen hat der Bihrenberghof aus Frittlingen erledigt.

Eine Neuerung in diesem Jahr ist der Caterer. Nachdem Maria Schüssele-Müller 2018 Borho‘s Spül und Geschirrmobil abgelöst hat, dieses Jahr aber leider aufgrund Personalengpass nicht mehr zur Verfügung steht, wird nun zum ersten Mal die Firma Tellerrand aus Villingen das Mittagessen zubereiten. Das Frühstück und das Abendessen macht der FSV Denkingen in Eigenregie.

Nach der Anreise am Donnerstagnachmittag, 28. Juli, findet um 20 Uhr die Gruppenauslosung und um 20.30 Uhr die Betreuerbesprechung statt. Von Freitag bis Sonntag werden 23 D- und 25 E-Jugend-Mannschaften auf drei Spielfeldern, den Sport-Nann-Cup und den Wanderpokal des Sportkreis Tuttlingen ausspielen. Am Freitagabend und Samstagmorgen kann dann jeder zeigen, was er oder sie drauf hat. Beim Sport-Nann-Tag geht es in drei Disziplinen darum, wer wie gut durch den Slalomkurs dribbeln kann, beim Sprint vier mal zehn Meter seine Schnelligkeit zeigen und beim Torschuss seine Treffsicherheit unter Beweis stellen kann. Jede Disziplin wird für sich bewertet und wer die meisten Punkte ergattert, gewinnt diesen Wettbewerb.

Während des gesamten Zeltlager stehen den Kindern ein Beach-Soccer Court und ein Street Soccer Court zur Verfügung. Mit einem Bierstapel -und Torschussgeschwindigkeitswettbewerb wird das Rahmprogramm abgerundet.

In der heutigen Zeit besteht immer mal wieder die Gefahr eines Unwetters, schreiben die Veranstalter weiter. Für diesen Fall gibt es einen Notfallplan, welcher unter anderem auch die Unterbringung der 600 Teilnehmer in den Hallen der Segelflieger vorsieht.

Am Sonntag, 31. Juli, lädt der FSV Denkingen um 12 Uhr zum Mittagessen ein, zuvor findet um 11 Uhr der Lagergottesdienst statt, gehalten von der ETG Freikirche Spaichingen. Nach dem Mittagessen werden die Endrunde und das Endspiel ausgespielt. Direkt im Anschluss und zum Abschluss des Zeltlagers findet dann die Siegerehrung statt.