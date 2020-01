Fußballfrauen des SC 04 Tuttlingen sind Bezirksmeister

Die Fußballfrauen des SC 04 Tuttlingen sind in der Aldinger Sporthalle überraschend Bezirksmeister geworden. Im Finale schlug die erste Mannschaft der Donaustädterinnen den favorisierten FV 08 Rottweil I mit 3:2 nach Sechsmeterschießen. Die beiden Endspielteilnehmer qualifizierten sich zudem für die erste Futsalrunde auf Verbandsebene.

Elf Mannschaften nahmen in zwei Vorrundengruppen an der Hallenbezirksmeisterschaft in Aldingen teil. Die Spiele verliefen allesamt fair und so hatten die Schiedsrichter keinerlei Probleme.

In der Gruppe A verlief der Kampf um die ersten beiden Gruppenplätze, die zum Halbfinaleinzug berechtigten, spannend. Zwar setzte sich der FV 08 Rottweil II als Gruppensieger mit zehn Punkten souverän durch, aber danach folgten vier Mannschaften mit jeweils vier Punkten. Am Ende machte der SC 04 Tuttlingen I das Rennen als Gruppenzweiter, aufgrund eines mehr erzielten Treffers gegenüber der SpVgg Aldingen II.

In der Gruppe B, die mit sechs Mannschaften an den Start ging, setzten sich drei Mannschaften vom übrigen Feld ab. Am Ende sicherte sich die SG Sulgen/Hardt II den Gruppensieg (13 Punkte) vor dem FV 08 Rottweil I (zwölf). Auf der Strecke blieb als Gruppendritter die SpVgg Aldingen I (zehn).

Im ersten Halbfinale trumpfte der SC 04 Tuttlingen I auf und besiegte die SG Sulgen/Hardt II 3:0. Spannender verlief das zweite Halbfinale, wo sich im vereinsinternen Duell der FV 08 Rottweil I gegen die eigene zweite Mannschaft mit 1:0 durchsetzte.

Im Spiel um Platz drei besiegte der FV 08 Rottweil II anschließend die SG Sulgen/Hardt II mit 2:0.

Im Endspiel hatte der FV 08 Rottweil I spielerische Vorteile, aber der SC 04 Tuttlingen I kämpfte leidenschaftlich und verteidigte gut. So stand es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung torlos. Im notwendig gewordenen Sechsmeterschießen zeigte sich der SC 04 Tuttlingen I dann als die glücklichere Mannschaft und holte sich mit 3:2 den Bezirks-Hallenmeistertitel. Axel Pasedag (Trossingen), beim Bezirk Schwarzwald für den Frauenfußball zuständig, nahm anschließend die Siegerehrung vor.

Gruppe A: SpVgg Aldingen II – SC 04 Tuttlingen I 0:0, SGM Herrenzimmern – SG Sulgen/Hardt I 2:0, FV 08 Rottweil II – SpVgg Aldingen II 1:1, SC 04 Tuttlingen I – SG Herrenzimmern 3:0, SG Sulgen/Hardt I – FV 08 Rottweil II 0:1, SG Herrenzimmern – SpVgg Aldingen II 0:0, SG Sulgen/Hardt I – SC 04 Tuttlingen I 2:0, FV 08 Rottweil II – SG Herrenzimmern 8:0, SpVgg Aldingen II – SG Sulgen/Hardt I 1:1, SC 04 Tuttlingen I – FV 08 Rottweil II 0:1. - Tabelle: 1. FV 08 Rottweil II 11:1 Tore/10 Punkte, 2. SC 04 Tuttlingen I 3:3/4, 3. SpVgg Aldingen II 2:2/4, 4. SGM Sulgen/Hardt I 3:4/4, 5. SGM Herrenzimmern 2:11/4.

Gruppe B: FV 08 Rottweil I – SV Bärenthal 2:0, SC 04 Tuttlingen II – SG Sulgen/Hardt II 0:1, FC Göllsdorf – SpVgg Aldingen I 0:2, SC 04 Tuttlingen II – FV 08 Rottweil I 0:3, FC Göllsdorf – SG Sulgen/Hardt II 0:1, SV Bärenthal – SpVgg Aldingen I 1:3, SpVgg Aldingen I – SG Sulgen/Hardt II 0:0, SC 04 Tuttlingen II – SV Bärenthal 0:1, FC Göllsdorf – FV 08 Rottweil I 0:3, SpVgg Aldingen I – FV 08 Rottweil I 0:2, SC 04 Tuttlingen II – FC Göllsdorf 1:4, SG Sulgen/Hardt II – SV Bärenthal 2:1, FV 08 Rottweil I – SG Sulgen/Hardt II 0:1, SV Bärenthal – FC Göllsdorf 0:0, SpVgg Aldingen I – SC 04 Tuttlingen II 1:0. - Tabelle: 1. SG Sulgen/Hardt II 5:1 Tore/13 Punkte, 2. FV 08 Rottweil I 10:1/12, 3. SpVgg Aldingen I 6:3/10, 4. FC Göllsdorf 4:7/4, 5. SV Bärenthal 3:7/4, 6. SC 04 Tuttlingen II 1:10/0.

Halbfinale: SG Sulgen/Hardt II – SC 04 Tuttlingen I 0:3, FV 08 Rottweil II – FV 08 Rottweil I 0:1.

Platzierungsspiele, Spiel um Platz 9: SG Herrenzimmern – SV Bärenthal 0:1; um Platz 7: SG Sulgen/Hardt I – FC Göllsdorf 3:0; um Platz fünf: SpVgg Aldingen II – SpVgg Aldingen I 2:3; um Platz 3: SG Sulgen/Hardt II – FV 08 Rottweil II 0:2; Endspiel: SC 04 Tuttlingen I – FV 08 Rottweil I 3:2 (0:0) nach Sechsmeterschießen.

Endstand: SC 04 Tuttlingen I, 2. FV 08 Rottweil I, 3. FV 08 Rottweil II, 4. SGM Sulgen/Hardt II, 5. SpVgg Aldingen I, 6. SpVgg Aldingen II, 7. SGM Sulgen/Hardt I, 8. FC Göllsdorf, 9. SV Bärenthal, 10. SGM Herrenzimmern, 11. SC 04 Tuttlingen II.