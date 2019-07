Fußball-Laienspiel ist bei der Jugend beliebt

Zum 41. Mal hat das Fußball-Laienturnier auf dem Sportgelände des SV Dürbheim stattgefunden. Unser Mitarbeiter Lothar Dittes hat Christian Kirschbaum, den zweiten Vorstand des Sportbereichs Fußball und Cheforganisator des Turniers, dazu befragt.

Herr Kirschbaum, wie waren Sie mit dem Verlauf des 41. Fußball Laienturniers zufrieden?

Wir waren mehr als zufrieden. Das Wetter war super und an allen vier Tagen war die Veranstaltung sehr gut besucht.

Es gab über das ganze Turnier und die Veranstaltung keine größeren Verletzungen und Blessuren. Auch an der Party herrschte tolle und friedliche Stimmung ohne Gewaltausbrüche.

Was war das Highlight der Veranstaltung?

Sportlich war das am Freitagabend, als über 200 Spieler bei dem Elf-Meter Turnier mit machten. Die anschließende Party mit der Musikgruppe „White Eagle“ war echt super. Alles passte an diesem Abend.

Seit 41 Jahren gibt es das Fußball-Laientunier hier in Dürbheim. Ist da nicht mal „die Luft“ raus?

Es wird wohl immer schwieriger, junge Leute für den Fußballsport zu gewinnen. Wie viele Vereine in der Region müssen auch wir, der SV Dürbheim, Spielgemeinschaften bilden.

Jedoch wird das Laienturnier als Hobby-Spiel angesehen und so unter den jungen Leuten immer beliebter. Die Leute müssen sich nicht binden.

Daraus resultiert die steigende Teilnehmerzahl von jungen Leuten.

Es gab ja nicht nur Fußball sondern auch ein Rahmenprogramm. Wie kam das an?

Das kam sehr gut an. Wie schon gesagt war die Party mit den „White Eagle“ ein Highlight. Am Samstagabend kam Thomas Stahl mit seinem Auftritt als Gitarrist und Solosänger sehr gut bei dem Publikum an und war eine Bereicherung für den Abend. Großen Anklang fand auch das Familienfest. Auch super waren die Kinderolympiade, der Frühschoppen mit dem Musikverein Dürbheim, die Tanzauftritte der Tanzgruppen “Star dust“ und „Grazy Girls“ und das Torwandschiessen.

Wie haben Sie das Ganze gestemmt?

Wir hatten ein hervorragendes Helfer-Team, das das Fest betreut hat. Das Team ist seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft und sehr verlässlich. Sie bewirteten und betreuten die Besucher an den vier Tagen auf das Beste.

Gibt es auch das 42. Laienfußballturnier 2020?

Selbstverständlich. Der Termin wird etwa Mitte Juli sein. Das genaue Datum wissen wir noch nicht. Mit den Planungen geht es Anfang Mai 2020 los. Viele Teilnehmer haben schon heute ihr Kommen zugesagt.