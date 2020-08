FSV Schwenningen hat etwas gutzumachen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gilt es am zweiten Spieltag für die erfolgreich gestarteten Teams, ihre Siege zu bestätigen. Dagegen wollen die Mannschaften, die ohne Punkte blieben, alles daransetzen, einen Fehlstart zu vermeiden und hoffen auf die ersten Punkte. Vor allem der SV Gosheim und die FSV Schwenningen stehen da in der Pflicht.

FSV Denkingen – FSV Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Verlierer des Saisonauftakts stehen sich hier gegenüber. Während Aufsteiger FSV Denkingen in Lauterbach an einem Punktgewinn vorbeischrammte, überraschte die Niederlage der FSV Schwenningen beim 2:5 gegen die SG Deißlingen/Lauffen von der Deutlichkeit. Die ist auch darauf zurückzuführen, dass die Mooskicker eine gute Stunde in Unterzahl spielen mussten. Ganz klar, „wir haben da was gutzumachen“, ist für den Coach der FSV Schwenningen Almir Smakovic unerlässlich, dass in dieser richtungsweisenden Begegnung Disziplin, Kampf und Einsatz gefragt sind, wenn man bestehen will. „Wir wollen die drei Punkte“, sagt Smakovic, denn nur so lasse sich ein Fehlstart vermeiden. Dabei muss er verletzungsbedingt auf Petar Calic, Marco Christilli (Urlaub), sowie den gelb-rot gesperrten Tim Schiller verzichten. „Nach der 2:3-Niederlage beim letztjährigen Aufsteiger Kickers Lauterbach – hier wäre auf jeden Fall ein Punkt möglich gewesen – müssen wir die Heimpremiere erfolgreich bestreiten und die ersten Punkte einfahren“, gibt Denkingens Spielertrainer Marc Marquart ein klares Ziel vor. Auf heimischem Rasen möchte der Aufsteiger gegen die spielstarken Gäste einiges besser machen. „Wir müssen vor allem die schnellen Stürmer der Gäste in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite sollten wir unsere Torchancen auch nutzen.“ Optimistisch stimmt ihn, wie die Mannschaft in dieser Woche im Training gearbeitet hat. „Wenn wir das am Sonntag so umsetzen sowie mit der gleichen Einstellung und Bereitschaft wie zuletzt ins Spiel gehen, werden wir nicht leer ausgehen“, gibt sich Marquart kämpferisch.

SV Renquishausen – SV Villingendorf (Sonntag, 15 Uhr). Obwohl die Leistung beim SV Renquishausen in Bochingen stimmte, wurde wie schon in der Vorsaison deutlich, dass es in der Durchschlagskraft im Angriff fehlt. Mit der Visite des SV Villingendorf stehen die Gastgeber erneut vor einer großen Herausforderung. Selbst ein Teilerfolg wird sich gegen den Vize-Meister, der sich allerdings beim knappen 2:1-Sieg gegen den FV Rottweil schwer tat, nur schwer realisieren lassen.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen (Sonntag, 15 Uhr). Ernüchterung beim SV Gosheim nach dem 1:5 zum Auftakt beim SV Winzeln. Dabei spielte die Mannschaft von Adem Sari gar nicht so schlecht, wie das Resultat vermuten lässt. In erster Linie haperte es an der mangelnden Chancenverwertung, ehe man derart ins Hintertreffen geriet. Auf eigenem Platz ist somit Wiedergutmachung angesagt, rechnet sich der SV Gosheim gegen den Aufsteiger die ersten Punkte aus.

SG Bösingen/Beffendorf – SV Bubsheim (Sonntag, 12 Uhr). Der Start ist dem SV Bubsheim schon mal gelungen. Während man in der Vorsaison erst nach vier Spieltagen zum ersten Punktgewinn kann, war das 3:2 gegen die SG 08 Schramberg/Sulgen überzeugend. Somit kann man relativ gelassen nach Bösingen fahren, auch wenn der SVB von der Ausgangslage in der Außenseiterrolle ist. Allerdings muss der Bezirkspokalsieger mit einer Steigerung aufwarten, wenn er seiner Favoritenrolle gerecht werden will. Mit der Abwehrleistung konnte SG-Trainer Manuel Bantle zufrieden sein, doch in der Offensive fehlte es an der nötigen Effektivität.