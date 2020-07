FSV Denkingen feiert doppelten Meistertitel

Mit der Übergabe der Meisterwimpel an die beiden aktiven Mannschaften des FSV Denkingen sind diese zum Meister ihrer jeweiligen Ligen gekürt worden.

Die erste Mannschaft, trainiert von Marc Marquart, wird in die Bezirksliga Schwarzwald und die zweite Mannschaft, trainiert von Manfred Müller, in die Kreisliga B aufsteigen. Dieses seltene Ereignis, das ein Verein eine Doppelmeisterschaft feiern kann, wurde durch die Anwesenheit von gleich vier Vertretern des EVF-Bezirks Schwarzwald gewürdigt. Neben den beiden Staffelleitern Wilfried Waibel (Kreisliga A) und Roger Fischinger (Kreisliga C) waren auch der Staffelleiter der Bezirksliga Matthias Harzer und der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch zum Gratulieren vor Ort. Von der Gemeindeverwaltung nahm in Vertretung von Bürgermeister Wuhrer und Hauptamtsleiter Frank Nann an der Feierlichkeit teil.

Nach einer Begrüßung durch den Vorsitzenden des FSV Denkingen, Harald Fetzer, und den anschließenden Worten von Frank Nann folgte die Übergabe der Meisterwimpel durch die beiden Staffelleiter Wilfried Waibel und Roger Fischinger an die Spielführer Andreas Dressler und Andrej Hahn. Nach den Worten des Vorsitzenden des Bezirks Schwarzwald, Marcus Kiekbusch, folgte die Feier im kleinen Rahmen.