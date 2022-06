Fronleichnam in Aldingen

Einen Tag vor Fronleichnam, am Mittwoch, 15. Juni, werden im Kath. Gemeindehaus in Aldingen kleine Blumenteppiche in Pizzaschachteln gestaltet. Familien mit Kindern und Jugendlichen sind eingeladen, mitzumachen und selbst Motive für Fronleichnam zu gestalten. Wenn möglich sollte bitte eine Pizzaschachtel, Blumen oder andere Materialien mitgebracht werden. Die kleinen Kunstwerke werden dann den Fronleichnams-Altar schmücken. Am Donnerstag, 16. Juni, ist um 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Prozession.