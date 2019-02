Frohsinn blickt auf erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück

In ihrem Bericht als erste Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn Aldingen hat Margita Öfinger auf ein „aufregendes, anstrengendes und gleichzeitig erfolgreiches Jahr“ 2018 zurückgeblickt. Große Ziele habe man sich für das Jubiläumsjahr „175 Jahre Frohsinn“ gesteckt – und diese erreicht.

Bei den Wahlen stand Silke Simmank aus beruflichen Gründen nicht mehr als zweite Vorsitzende zur Verfügung. Im Vorfeld hatte der Ausschuss vergebens nach Kandidaten für den Posten des zweiten Vorsitzenden gesucht. Da sich auch aus der Versammlung heraus niemand zur Verfügung stellte, bleibt der Posten vorerst vakant.

Schriftführer Jens Landherr wurde wiedergewählt. Als Beisitzer gewählt wurden Diana Voigt, Monika Müller, Nicolas Freakes, Andy Dux und Valeria Langen.

Das neue Projekt in diesem Jahr startet am 18. März und bereits am 11. Mai steht ein erster Auftritt beim PrimaChor Spaichingen an. Im September wird es erneut ein Probenwochenende geben, zudem ist ein Ausflug zum Weinfest in Stuttgart geplant. Zum Gegenbesuch geht es am 19. Oktober nach Neufra. Am 16. November lädt der Projektchor zum Konzert auf den Dreifaltigkeitsberg ein. Der Höhepunkt wird dann am 8. Dezember ein Konzert in der evangelischen Kirche in Aldingen sein.

Erster Höhepunkt im vergangenen Jubiläumsjahr, so Margarita Öfinger in ihrem Bericht, war die SWR4-Schlagerparty, welche ein riesiger Erfolg wurde. Viel Vorarbeit und viele helfende Hände waren hierfür notwendig.

„Eines unserer besten Konzerte“

Auch das Jubiläumswochenende im Oktober wurde zum Erfolg. Der Projektchor hatte zum Auftakt am Samstagabend zum Konzert „ABBAkadabra“ eingeladen – „eines unserer besten, wenn nicht gar das beste Konzert“, so Margita Öfinger. „Nur“ 24 Chorproben fanden statt, um das Programm einzustudieren. Als Anerkennung für keine oder nur eine verpasste Chorprobe überreichte sie an sechs Personen ein kleines Dankeschön.

Auch der Bericht des Schriftführers Jens Landherr drehte sich hauptsächlich um die beiden Großveranstaltungen. Der damit verbundene Aufwand sei für den Verein „völliges Neuland“ gewesen.

Weiter berichtete der Schriftführer von mehreren Ausschusssitzungen, dem Probenwochenende in Loßburg-Wittendorf und einem Sommerfest an der Skihütte. Zudem gestaltete die Fahnenabordnung erneut die Gedenkfeier zum Volkstrauertag mit.

Kassiererin Heike Keil präsentierte die Zahlen für die beiden Großveranstaltungen. Bei der Schlagerparty erwirtschaftete der Verein einen guten Gewinn. Das Jubiläumswochenende führte zu einem kleinen Minus, aber dank der vielen Geldgeschenke und Spenden zum Jubiläum, konnte man auch diese Veranstaltung dann mit einem Plus abschließen.

Der Mitgliederstand zum Jahresende 2018 betrug 86 Mitglieder, davon 25 Ehrenmitglieder. Es gab sechs Eintritte, zwei Austritte aus privaten Gründen und drei Todesfälle.

Bürgermeister Ralf Fahrländer, der die Entlastung des Vorstands beantragte, zeigte sich sehr beeindruckt, was der Verein auf die Beine gestellt hatte. Hier spüre man den Zusammenhalt und der Projektchor habe hierdurch sicher auch noch an Kraft gewonnen. Für diese Leistung sprach er ein großes Lob aus.

Auch in diesem Jahr konnte der Verein Ehrungen aussprechen. Fritz Haller trat 1967 in den Verein ein, sang viele Jahrzehnte im „Frohsinn“ mit und anfangs auch noch im Projektchor. Für seine über 50-jährige Mitgliedschaft ernannte ihn Margita Öfinger zum Ehrenmitglied. Neben der Ernennungsurkunde überreicht die Vorsitzende zudem ein kleines Präsent.

Nachträglich erhielten Arabella Grimm, Hildegard Landherr und Jens Landherr ihre Urkunden für jeweils über 25 Jahre aktives Singen.