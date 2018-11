Frittlinger Skiclub ernennt fünf Ehrenmitglieder

Die Saison ist eröffnet: Zum Start hat der Skiclub Frittlingen seine Hauptversammlung abgehalten. Im Mittelpunkt standen Wahlen und Ehrungen.

Raimund Bader, Paul Benne, Erika und Manfred Bischoff sowie Paula Käser wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Bei den Wahlen wurden der 2. Vorsitzende Ewald Seifried und die Beisitzer Klaus Wenzler und Jürgen Uhl im Amt bestätigt. Neu ins Gremium kommen Axel Seifried als Beisitzer und Matthias Kohler als Jugendbetreuer. Sportwart Steffen Faulhaber gibt sein Amt auf, dieses wird nicht weiter besetzt. Paul Maier und Alfred Hafner bleiben Kassenprüfer.

Für den Vorsitzenden Peter Wenzler war es die erste Mitgliederversammlung, die er leitete. Er erinnerte an das ereignisreiche, vergangene Vereinsjahr.

Die Clubsenioren sind seit 20 Jahren einmal im Monat unterwegs. Der Skilift im Grüble lief an zwölf Tagen und wurde von den Kindern gut angenommen. Hier galt sein Dank den Liftwarten sowie den Übungsleitern und Skilehrern. Das Kinderferienprogramm fand wieder in der Kletterhalle K5 statt. Die Fasnacht mache die Planung für Skiausfahrten immer schwierig.

Kassier Ralf Greber musste von einem kleinen Minus in der Kasse berichten und bekam von den Kassenprüfern Paul Maier und Alfred Hafner eine bestens geführte Kasse bescheinigt. Schriftführer Klaus Roth ließ das vergangene Jahr anhand von Bildern Revue passieren und zeigte damit, dass beim Skiclub das ganze Jahr etwas geboten ist, angefangen von der Jugendskiwoche in Lenzerheide, Hüttenabenden im Grüble, einer Winterwanderung, einer Skiausfahrt nach Imst, Zweitagesausfahrten zum Golm und Silvretta Nova, der Skisafari in Chamonix, dem Märzurlaub in Fügen über die Skigymnastik im Winterhalbjahr und den zwei Mountainbikegruppen, die im Sommerhalbjahr fahren, bis zur Hochgebirgstour im Sommer und zur Herbstwanderung.

Bürgermeister Dominic Butz bescheinigte dem Verein, dass unheimlich viel geboten werde, auch im Sommer, die Veranstaltungen gut angenommen werden und eine gute Kameradschaft herrsche.

Die Versammlung stimmte der Aufnahme der Datenschutzgrundverordnung in die Satzung zu. Auch der Neufassung der Ehrenordnung, nach der Ehrennadeln nur noch an Ausschussmitglieder verliehen werden und auch die Ehrenmitgliedschaft verschärft wurde, fand die Zustimmung der Mitglieder.

2019 gibt es einige Neuerungen, wie beispielsweise eine Jugendfreizeit im Schwarzwald und Wanderungen in den Dolomiten für Jungsenioren.