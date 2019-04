Frittlinger Radler treten 9717 Kilometer in die Pedale

Der Radfahrerverein „Wanderlust“ Frittlingen geht mit der gleichen Führungsmannschaft in das neue Vereinsjahr. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins im „Paradies“ wurden Kassier Thomas Mauch, die Beisitzer Jutta Stärk, Hans Vonier und Heinz Schäfer, sowie die Kassenprüfer Eleonore Gassner und Hildegard Wenzler im Amt bestätigt.

Bei einem Rückblick auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr bedauerte Vorsitzender Hans Gassner, dass keine Korsofahrt stattfand und auch für dieses Jahr keine geplant sei. Sein Dank galt der Gemeinde und dem Bauhof für die Unterstützung. Schriftführer Martin Engeßer ließ Veranstaltungen wie die Kreiswanderfahrten in Frittlingen und Durchhausen, die Pfingstausfahrt nach Bayerisch Schwaben, den AOK Radsonntag, das Kinderferienprogramm mit Radtour auf der Reichenau, die Herbstausfahrt ins Kinzigtal und den Seniorennachmittag Revue passieren.

Da der Verein einen Beamer angeschafft hat und die Tore am Radlerheim streichen ließ, fiel der Kassenbericht von Thomas Mauch negativ aus. Die Kassenprüferinnen bescheinigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Zu 26 Ausfahrten, bei denen zwischen 20 und 50 Kilometer gefahren wurden, traf sich die Radtreffgruppe, wie Radtreffleiterin Jutta Stärk informierte. Dabei fuhr die erste Gruppe mit 19 Teilnehmern 800 Kilometer und die zweite Gruppe mit sechs Teilnehmern 374 Kilometer. Alle zusammen legten 9717 Kilometer zurück. Eine Fasnacht- und Nikolausveranstaltung trugen zur guten Kameradschaft bei.

Bürgermeister Butz bedankte sich beim Ausschuss für die Mithilfe, die zum Funktionieren des Vereins beitrage. Für dieses Jahr ist die Kreiswanderfahrt in Frittlingen am 19. Mai geplant, sowie eine Familienausfahrt ins Altmühltal über Pfingsten und die Herbstausfahrt geht an den Bodensee. Am 7. Juli startet wieder eine Radtour in Frittlingen im Rahmen des AOK-Radsonntags. Mit Bildern vom vergangenen Jahr schloss die Versammlung.