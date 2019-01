Frittlinger Rücklagen schrumpfen

Die Beratung des Haushaltsplans 2019, die Stellungnahme zu zwei Baugesuchen im Gewerbegebiet sowie die Bauabwicklung für die weitere Umgestaltung der Ortsmitte in einen Einbahnring haben auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montagabend gestanden.

Der Haushalt wurde dieses Jahr zum ersten Mal nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) aufgestellt. Dadurch ändert sich die Systematik weg vom Geldverbrauchskonzept der Kameralistik hin zum Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik. Dies bedeutet, dass zum ersten Mal auch alle Abschreibungen der Gemeinde dargestellt werden und auch erwirtschaftet werden müssen. Durch die hohen Investitionen der Gemeinde in den vergangenen Jahren belaufen sich diese Abschreibungen auf 831 550 Euro und diese Summe belastet den Haushalt enorm.

Der Haushalt besteht jetzt aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt kann mit einem kleinen Plus von 400 Euro ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer wird mit 4,4 Millionen Euro angesetzt.

Hohe Ausgaben für Umlagen

Die größten Ausgabeposten sind neben den Personalausgaben von knapp 1,9 Millionen Euro die ganzen Umlagen wie Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage von 4,2 Millionen Euro. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt beträgt 459 550 Euro (entspricht der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt im bisherigen Rechnungswesen). Dieser Betrag reicht aber bei weitem nicht, um die enormen Investitionen für 2019 von weit über 5 Millionen Euro tätigen zu können. Es müssen 4,5 Millionen aus den Rücklagen entnommen werden, so dass diese auf rund eine Million schrumpfen werden.

Einige gewünschte Investitionen mussten gestrichen, beziehungsweise geschoben werden, um den Haushalt ausgleichen zu können. Marleen Woelke von der Stadtkämmerei Spaichingen erläuterte den Haushalt und gab zuvor einen Rückblick auf das positiv verlaufende Finanzjahr 2018, in dem unter anderem eine höhere Gewerbesteuer eine geringere Rücklagenentnahme bedingte.

In der nächsten Sitzung wird der Haushalt verabschiedet.

Auch vom Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung nahm das Gremium Kenntnis. Zwei Baugesuchen von Betriebserweiterungen im Gewerbegebiet Steinenfurt stimmte das Gremium zu.

Kosten für Einbahnring könnten steigen

Heftig diskutiert wurden die Pläne der Verwaltung, den letzten Bauabschnitt des Einbahnrings in drei Bauabschnitte aufzuteilen, wodurch Mehrkosten von 150 00 bis 200 000 Euro entstehen.

Damit will die Verwaltung zum einen erreichen, dass die Einzelhandelsgeschäfte in diesem Bereich möglichst lang auch mit dem Auto erreichbar sind, zum anderen wird ab Juni in Wellendingen die Starzelbrücke abgerissen und Frittlingen ist damit aus dieser Richtung länger nicht mehr erreichbar, was besonders die Zulieferung für das Gewerbegebiet betrifft. Deshalb muss die Einmündung Denkinger Straße/Hauptstraße als erstes fertiggestellt werden, damit eine Zufahrt zum Gewerbegebiet für LKWs gewährleistet ist. Die Bauzeit verlängert sich durch diese Aufteilung.

Die Mehrkosten und die Bauzeitverlängerung waren dem überwiegenden Teil des Gemeinderates ein Dorn im Auge, so dass erneut darüber beraten werden soll.

Bürgermeister Butz informierte darüber, dass das Backbone-Netz des Landkreises für die Versorgung mit Glasfaser jetzt in Angriff genommen wird und damit auch die Erschließung mit Glasfaser im Gewerbegebiet.