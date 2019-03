Frittlinger Narrengericht tagt nach langer Pause wieder

Bürgermeister Dominic Butz hat am Schmotzigen zum ersten Mal den Rathausschlüssel für die Fastnachtstage abgeben müssen – und dies in die Hände von Prinzessin Luisa vom Hafnerschen Königshaus. Zuvor war er aber noch Hauptangeklagter vor dem Narrengericht, das seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder tagte.

Die Narrenzunft hatte das Programm für den Schmotzigen geändert und neu konzipiert. So wurde der Kinderumzug gestrichen und stattdessen findet jetzt die Bürgermeisterabsetzung zusammen mit einem Narrengericht und anschließender Kinderparty am Nachmittag in der Pfarrscheuer statt. Der abgesetzte Schultes wurde in Handschellen unter Begleitung des Musikvereins in den sehr gut besetzten Saal geführt. Hier musste er sich zusammen mit Gemeinderäten, Hauptamtsleiter und dem Fußballclub zuerst der Anklage des Narrengerichts stellen – unter anderem wegen Verstößen gegen das Vermummungsgebot oder mutwilliger Zerstörung.

Richter Achim Langheinrich und Staatsanwalt Simon Schaub kannten keine Gnade – und die Angeklagten waren mit ihrem Fürsprecher Wendelin Kiefel alles andere als zufrieden. Unter dem Applaus des Publikums nahmen alle ihre Strafen an. Nach der Schlüsselübergabe zeigten die drei Kindergarden – zwei davon wurden neu gegründet – ihre einstudierten Tänze und demonstrierten damit, dass der Nachwuchs gesichert ist. Danach war die Tanzfläche frei für die Kinderparty.