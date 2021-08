Frittlinger Narren vergößern und verjüngen Zunftrat

Unter Einhaltung der Coronaregeln hat die Narrenzunft Frittlingen ihre Mitgliederversammlung für die Jahre 2020 und 2021 in der Pfarrscheuer abgehalten. Wichtigster Punkt der Versammlung: Die Narren beschlossen, den Zunftrat zu vergrößern.

Präsident Harald Schimanski blickte auf die Fasnacht 2020 zurück, die noch voll umfänglich gefeiert werden konnte, bevor es kurz danach in den Lockdown ging und jegliches Vereinsleben zum Erliegen kam. Nach Lockerungen im Sommer beteiligte sich die Zunft am Kinderferienprogramm, war Ausrichter der Sternwanderung für die Zünfte aus Schörzingen und Deilingen-Delkofen und machte einen Familienausflug nach Bondorf, zum Rheinfall und nach Stein am Rhein. Dann ging es erneut in den Lockdown und die ganze Fasnacht 2021 wurde abgesagt. Dies führte dazu, dass Sitzungen online abgehalten wurden und dabei auch die Idee zu einem virtuellen Bunten Abend entstanden, welcher in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Erfolgreich sei dieser mit 300 verkauften Fasnachtsboxen gewesen, die den Zugangscode für die virtuelle Sitzung enthielten und somit rund 700 Zuschauer erreichte.

Schriftführer Simon Schaub, der auf die verschiedenen Veranstaltungen zurückblickte, betonte, dass die Zunfträte in diesem Coronajahr einen erheblichen Schritt in Richtung sozialer Medien gemacht hätten. Es gebe jetzt bald auch einen eigenen Onlineshop der Narrenzunft.

Die Zunft hat derzeit 457 Mitglieder, 370 Narrenkleider und 87 Krattenweible sind registriert. Kassier Thorsten Weber musste für 2019 einen Verlust melden, dieser konnte aber mit einem Gewinn im Jahr 2020 wieder ausgeglichen werden. Bürgermeister Butz betonte, dass in den vergangenen zwei schwierigen Jahren Improvisationsgeschick gefragt war, er sei für das kommende Jahr aber zuversichtlich. Bei den Wahlen wurde der Zunftrat deutlich vergrößert und verjüngt. Es wurden die anstehenden Wahlen für beide Jahre durchgeführt. So wurden Präsident Harald Schimanski, Vize Achim Langheinrich, Kassier Thorsten Weber, Schriftführer Simon Schaub und die Zunfträte Andreas Burry, André Braun, Marcus Widmann, Wendelin Kiefel, Daniel Vranjcovic, Walter Braun und Jürgen Uhl im Amt bestätigt. Neu hinzugekommen sind Timo Götz, Jens Götz, Jürgen Reger, Daniel Felgenhauer, Manuel Geiger, Thomas Sprenger und Michael Wenzler. Michael Vonier und Thomas Zimmerer wurden als Zunfträte verabschiedet.

Weil die Fasnacht dieses Jahr ausgefallen ist, werden die Mitgliedsbeiträge der Narren im kommenden Jahr nicht eingezogen. Das Programm für das kommende Jahr stehe bereits, doch es sei noch ungewiss, ob die Fasnacht stattfinde, so der Präsident.