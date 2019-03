Frittlinger Jugend startet durch

Die neue Gemeindejugendreferentin Annalena Spiertz und das in einer Jugendkonferenz gewählte Jugendsprecher-Team haben dem Gemeinderat über ihre Aktivitäten und Aktionen Bericht erstattet und das Programm 2019 vorgestellt. Vom Gemeinderat gab es für Spiertz und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen großes Lob. Nun zeige sich, dass es eine gute Entscheidung gewesen sei, die Stelle des Gemeindejugendreferats auf 50 Prozent aufzustocken.

In Frittlingen sei sie „herzlich und mit offenen Armen begrüßt worden“, so Jugendreferentin Spiertz in ihrem Bericht. Seit sie im Oktober ihre Arbeit aufgenommen habe, habe sie viele Termine wahrgenommen und Gespräche geführt, um Jugendliche, die örtlichen Vereine, die Schule und das Kinderhaus kennenzulernen und über gemeinsame Aktivitäten zu sprechen.

Mit Marvin Hermann und Hanna Wenzler als Jugendsprecher-Team und Jonas Betting und Carina Flaig als deren Stellvertreter habe sie engagierte Mitstreiter an ihrer Seite, die einen Großteil des Angebots für die Frittlinger Jugend organisieren und vor allem für den Betrieb des Jugendraums verantwortlich seien. Insbesondere die erste Frittlinger Jugendkonferenz im vergangenen Jahr sei ein Zündfunke für viele Ideen gewesen.

Ein Kino-Abend für Kinder und Jugendliche, ein Jugendausflug, Weihnachtsbasteln, Halloween- und Fasnetsparty und manches mehr standen seither auf dem Programm, außerdem traf sich das Jugendsprecher-Team mehrmals zu Planungs- und Organisationsbesprechungen. Ebenfalls erfreulich sei die Gründung einer Mädchengruppe, die verschiedene Angebote für Grundschulkinder anbietet. Spiertz äußerte sich mit Freude und Stolz über die engagierten Mädchen, die eine neue Gruppe gründeten und an zwei gut besuchten Nachmittagen bastelten, backten und tanzten. Auch die Erweiterung des Jugendraum-Teams und weitere Öffnungszeiten waren Wünsche der Jugendlichen, die zügig umgesetzt werden konnten.

Für das Jahr 2019 ist laut dem Ausblick von Marvin Hermann, Carina Flaig und Jonas Betting jeden Monat etwa eine Veranstaltung oder Aktivität für Jugendliche geplant. Eine Sucht-Präventions-Veranstaltung gehört ebenso dazu wie ein Nachhaltigkeits-Abend zum Thema „Lebensmittel“. Weil ihnen das Thema selbst wichtig sei und jeder Menschen etwas tun kann, hätten sie sich bewusst für dieses Thema entschieden, sagte Jugendsprecher Marvin Hermann.

Auch die Jugendbeteiligung soll nicht nur einmal jährlich möglich sein. Im Juni werde es eine weitere Möglichkeit zum Austausch bei einem Frühstück mit Bürgermeister Butz geben. Außerdem würden generationenübergreifende Aktivitäten mit dem Jugendraum-Team organisiert, wie Tischkicker-Turnier und Soccer-Turnier.

Was insbesondere der Jugendsprecherin Hannah Wenzler sehr am Herzen liege sei die 72-Stunden-Aktion im Mai. Ein Highlight der Jahresplanung ist sicher die zweitägige Kanu-Ausfahrt im August ins Donautal. Im Oktober findet dann bereits die zweite Jugendkonferenz in Frittlingen statt.

Bürgermeister Butz und die Gemeinderäte waren sich in ihrem Lob für Annalena Spiertz und dem Jugendsprecher-Team einig. Durch ihr Engagement zeigen sie, dass es richtig war, in einen Neubau eines Jugendhauses zu investieren.