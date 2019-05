Frittlinger Jahrgänger feiern

Der Jahrgang 1969 hat am Samstag das traditionelle 50er Fest und hatte dazu auch die Jahrgänge 1959, 1949, 1939 und 1929 eingeladen. Zur Begrüßung mit einem Glas Sekt trafen sich die Jubilare in der Leintalhalle, von wo sie in einem Festumzug unter den Klängen des Musikvereins zur Kirche zogen. Kirchenchor, Männergesangverein, Musikverein und Ilona Schulz an der Orgel umrahmten den Festgottesdienst mit Pater Sabu musikalisch. Eigens für die Jubilare hatte der Musikverein die „Hymne“ des Jahrgangs, „Summer of 69“, einstudiert, was zum Auszug aus der Kirche erklang. Einsetzendes Schneegestöber tat der guten Stimmung keinen Abbruch, und so wurde der zweite Sektempfang für die Gemeinde ins Pfarrer-Häfner-Haus verlegt. Kurzfristig wurde ein Shuttleservice zurück in die Leintalhalle organisiert, wo bei Kaffee und Kuchen die ersten Gespräche mit altbekannten Jahrgängern, die zum Teil von weit angereist waren, stattfanden. Bei einem leckeren Essen am Abend und Livemusik wurden weiter Erinnerungen ausgetauscht, und verschiedene Unterhaltungsspiele trugen zur guten Stimmung bei. So wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.