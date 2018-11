Frittlinger Einbahnring ist zur Hälfte fertig

Die Arbeiten am Einbahnring in Frittlingen gehen nun in die Winterpause, so dass die Straße wieder befahrbar ist. Nach der Winterpause ist dann der dritte Abschnitt zwischen Volksbank und „Kaktus“ dran.

Frittlingen hat sich vorgenommen, seine Ortsmitte attraktiver zu machen. Ein bedeutender Teil davon ist der Einbahnring, der den Verkehr einbahnig bündelt und für vergrößerte Flächen für Fußgänger und Parkierung sorgt. Gemeinde, Landkreis und Land Baden-Württemberg erhoffen sich mit dieser Maßnahme eine Beruhigung und bessere Führung des Verkehrs, der in der Ortsmitte immerhin rund 11 500 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden beträgt. Mit der Fertigstellung der Weiherstraße „ruhen“ die Hauptarbeiten der Baumaßnahme über den Winter, sodass insbesondere die ortsansässige Bäckerei wieder in ihre Räume zurückkehren kann.

Bürgermeister Butz und Ortsbaumeister Braun zeigten sich sehr zufrieden mit den bisherigen Arbeiten. Obwohl die Bepflanzungsflächen noch nicht angelegt seien, werde deutlich, wie sehr die Flächen vor den Häusern gewinnen und eine Platzatmosphäre greife, die in der Ortsmitte gewollt sei. „Die Gemeinde hat den Eigentümern der Hofflächen eine großzügige Kostenbeteiligung gewährt, dies hat sich für das Ortsbild ausgezahlt“, so das Fazit von Bürgermeister Butz nach diesen ersten beiden Teilabschnitten.

Der dritte Teilabschnitt, die Umgestaltung der Hauptstraße zwischen Volksbank und Gaststätte „Kaktus“, wird laut Ortsbaumeister Braun eine überörtliche Umleitung insbesondere für den Lkw-Verkehr bringen, der Pkw-Verkehr könne über Innerortsstraßen durchgeleitet werden. Man werde versuchen, für die örtliche Metzgerei eine Lösung zu schaffen, die zumindest eine fußläufige Erreichbarkeit garantiert. Dennoch werden auch bei diesem Bauabschnitt Beeinträchtigungen nicht ausbleiben. Man hoffe, diesen Abschnitt nach dem Winter in etwa vier Monaten zu realisieren, um rechtzeitig zum Kreismusikverbandsfest Ende Juni 2019 mit den Hauptarbeiten fertig zu sein.