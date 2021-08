Frittlingen: Bahnhofstraße ab 1. September für zehn Tage voll gesperrt

Für die anstehenden Kanalbau- und Wasserleitungsarbeiten muss ab kommenden Mittwoch, 1. September, bis Freitag, 10. September, der komplette Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in Frittlingen voll gesperrt werden.

Die Anlieger der Bahnhofstraße und der südlichen Sulzelhalde können ab kommenden Mittwoch mit ihrem Auto nicht mehr in den Ort fahren. Die Gemeindeverwaltung hat sie deshalb per Wurfsendung informiert und angeregt, ihr Auto für die Dauer dieser zehn Tage an anderer Stelle zu parken, damit der – wegen der Baustelle in Wellendingen – enorme Umweg über Denkingen nicht gefahren werden muss.

Der Einmündungsbereich soll zum 11. September wieder passierbar sein, allerdings nur für den innerörtlichen Verkehr. Die Baustelle wird dann Richtung Ortsmitte wandern und den Bereich zwischen Lehrstraße und Dorfplatz umfassen; auch in diesem Abschnitt erfolgen umfangreiche Sanierungsarbeiten an Straße, Kanäle und Leitungen, später dann die Umgestaltung des Rathausplatzes.

Die Erneuerung des Belags zwischen B 14/Neuhaus und Ortseingang Frittlingen beginnt am 13. September und wird bis 15. Oktober dauern. Die Zufahrt zu den südlichen Wohngebieten und Betrieben kann dann als Anliegerregelung über die Bahnhofstraße erfolgen.

Derzeit wird noch abgeklärt, wie die Baustellenregelung für den Bereich ab Einmündung Lehrstraße über den Winter sein wird, da angesichts der freigelegten Wasserleitungen Vorsorge bei Frost zu treffen ist.