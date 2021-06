Freude kommt im Schuhkarton zu den Kindern

Die Gemeinden der N!-Region 5 G (Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen) unterstützen das Projekt „Weihnachtsfunken“ in El Salvador. Die Gemeinden Mahlstetten und Balgheim beteiligen sich ebenfalls.

„Weihnachtsfunken“ ist eine Aktion der Flüchtlingshilfe Mittelamerika gemeinsam mit verschiedenen Pfarrgemeinden, Flüchtlingshilfen sowie weiteren Organisationen.

Die Aktion, die 2015 ins Leben gerufen wurde, um Kindern armer Familien zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, funktioniert ähnlich wie die bekannte Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“: Kleine in weihnachtlich verzierten (Schuh-)Kartons gepackte Geschenke werden als Zuladung bei einem von der Flüchtlingshilfe Mittelamerika organisierten Container mit Hilfsgütern nach El Salvador verschickt und dort in verschiedenen Kinderzentren, Grundschulen sowie in einer Schule für Kinder mit geistiger Behinderung unmittelbar an die dortigen Kinder verteilt.

Im vergangenen Jahr, so der von der N!-Region herausgegebene Flyer, habe es nicht danach ausgesehen, doch dann – Dank gemeinsamer Anstrengung vieler – waren es mit über 1800 Schachteln weit mehr Weihnachts-Funken als in jedem anderen der zurückliegenden Jahre.

Unter den erschwerenden Bedingungen der Pandemie habe die Aktion für viele als soziale Aktion und als Zeichen von Solidarität noch einmal mehr an Wert gewonnen. Jetzt ist es der große Wunsch, dass sich auch in diesem Jahr so viele Menschen bereitfinden, Kindern in El Salvador eine Freude zu bereiten.

Die Flüchtlingshilfe Mittelamerika leiste seit nunmehr fast 40 Jahren Solidaritätsarbeit in El Salvador. Sie unterstützt neben vielen anderen Projekten seit vielen Jahren die Region Bajo Lempa de Jiquilisco, eine der ärmsten des Landes.

Auch in der von Armenvierteln geprägten Stadt Mejicanos und im Unesco-Biosphärenreservat Trifinio Fraternidad, im Bergland an der Grenze zu Honduras und Guatemala, werden neben dieser Aktion auch andere Projekte umgesetzt.

Der Versand des Containers mit Weihnachts-Funken, Rollstühlen und Krankenhausbedarf, Ausrüstung für die Umweltbildungsarbeit und für die Kinderzentren wird in vollem Umfang durch Spenden finanziert.