Freizeitmitarbeiter starten bei Sommerkirche ihre Unterstützung

Am Sonntag, 26. Juli, werden alle Mitarbeiter der Sommerfreizeiten des Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen im Rahmen der Sommerkirche in einem Openair-Gottesdienst ausgesendet. Beginn ist um 10 Uhr im Pfarrgarten in Hausen ob Verena. Die Predigt hält Pfarrer Matthias Figel, so eine Pressemitteilung.

Die musikalische Begleitung übernimmt TS-brass. Das sind junge Bläserinnen und Bläser aus Trossingen und Schura. Auch Verantwortliche der Bezirksjugendarbeit aus dem Bezirksarbeitskreis (BAK) sind mit dabei.

Eingeladen sind laut Mitteilung „alle Freunde, Mitarbeiter, Interessierte und Menschen aus den Ortsgemeinden, die ihre Mitarbeiter unterstützen möchten“. Freizeiten seien seit vielen Jahren ein Markenzeichen der evangelischen Jugendarbeit, „und sie sind auch wie eine christliche Gemeinde auf Zeit und können somit Fortsetzung in der Gemeinde vor Ort finden“. Von daher sei dieser Aussendungsgottesdienst auch für die ganze Gemeinde gedacht, bitte Sitzgelegenheit (Klappstuhl/Campingstuhl/Picknickdecken) selber mitbringen. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Teilnehmer „mit Eis und Abstand die Gemeinschaft genießen“.

Bei schlechtem Wetter werde auf der Homepage des Bezirksjugendwerks kurz vorher informiert, ob die Sommerkirche stattfindet.

Für die Sommerkirche gelten die aktuellen Regeln der Verordnungen: bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen, beim Gottesdienst kann dieser abgenommen werden.

Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Hausen ob Verena und das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen. Weitere Infos auch zu den Freizeiten wie dem „Deluxe-5-Sterne-Jungscharcamp 2020“ findet man unter: www.ejw-bezirktut.de.