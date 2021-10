Freilufttheater entschädigt für vieles

Das Sechsuhrläuten der Kirchenglocken von St. Michael in Denkingen hat am Samstag den Auftakt zum Freilufttheater „Natur pur“ von Bernd Gombold gegeben. Veranstalter dieser Open-Air-Aufführung war die Gemeinde in Kooperation mit dem „Denkinger Dorftheater“ unter Leitung von Jürgen Bauer und seiner rechten Hand Sigi Mattes. Ursprünglich sollte zu dieser Zeit der Denkinger Albabtrieb stattfinden. Wegen Corona wurde dieser nun aber auf 2022 verschoben.

Damit es aber auch in diesem Jahr wenigstens ein größeres kulturelles Ereignis in der Gemeinde gibt, fand das Freilufttheater vor der imposanten Kulisse des Rathauses statt.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer konnte jeweils ein „volles Haus“ bei beiden Aufführungen begrüßen. Vor und nach sowie in den Pausen bewirtete der Gemeinderat die Besucher bei Selbstbedienung.

Nach einem Jahr Zwangsverschnaufpause präsentierten sich die Mitglieder des Dorftheaters bei den Aufführungen von ihrer allerbesten Seite. Dem Thema des Stückes „Natur pur“ wurde alles gerecht. Eine herrliche großzügige Waldkulisse, eine nicht zu kalte Abendstunde und vor allem viel frische Luft waren zusätzliche Garanten nach einer langen, schwierigen Coronazeit für einen gelungenen Theaterabend.

Die professionell wirkende Laienschar sorgte immer wieder für Situationskomik, weil die Akteure mit viel Herzblut ihre Rollen verkörperten. Und weil auch oft „schwäbisch geschwätzt“ wurde. Irgendwie hatte jeder von Regisseur Bauer seine Paraderolle verpasst bekommen. Fast nonstop war Heiterkeit angesagt.

Das Verwirrspiel um eine rüstige Oma spielte sich in „freier Natur“ auf einem Waldgrundstück ab. Die noch sehr vitale, jedoch ein bisschen hintersinnige Oma Maria (Gastspielerin Birgit Brugger) sieht nicht ein, ihren 75. Geburtstag altersgemäß bei Rührkuchen und Sekt zu Hause oder im Restaurant zu feiern. Stattdessen lädt sie ihre Sippe in ihre alte Waldhütte ein. Ihre mittlerweile erwachsenen und nicht ganz einfachen und vor allem untereinander zerstrittenen Kinder folgen der Einladung nur sehr widerwillig.

Ungeschminkt bringen sie ihren Unmut zum Ausdruck. Der altledige Sohn Rudi (Dominik Stahl) wäre doch lieber fein essen und trinken gegangen. In der Rolle der geizigen Tochter Martha wächst Deborah Pröbstle geb. Dreher über sich hinaus. In trocken humorvoller Weise mimt sie die etwas altmodische, jedoch robuste und derbe und etwas geizige Jungfer, die letztendlich doch noch einen Freier bekommt.

Sohn Erich (Heiko Wagner) ist fast zu bedauern. Er steht ganz treuherzig unter der Fuchtel seiner Frau Lydia (Tanja Banzhaf).

In der Paraderolle geht diese ganz auf. Vor jedem noch so kleinen Lebewesen ekelt sie sich und benutzt ständig Desinfektionsspray. Pudelwohl fühlt sich einzig und allein Enkelin Christine, die Omas Idee von der Waldparty „voll cool“ findet. Natürlich und herzlich spielt Debütantin Chiara Banzhaf das junge Mädchen.

Das Zusammentreffen der Familie bei der Waldhütte artet bei dem vergeblichen Versuch, ein Zelt aufzubauen, in Zank und Sticheleien aus. Als Oma Maria in der Hütte plötzlich einen Beutel mit 50 000 Euro findet, wird die Geldgier ihrer Kinder geweckt. Alle vermuten, dass das Geld aus einem Einbruch stammt. Die Situation spitzt sich zu. Im Laufe der Handlung tauchen immer neue Personen auf, die großes Interesse an dem schwarzen Beutel zeigen oder versuchen, unbedingt in die Hütte zu kommen. Da ist ein überdrehter Schmetterlingsfänger (Lukas Dreher), der einer seltenen Schmetterlingsart, dem „Schwarzen Beutel“ nachläuft, während alle der Meinung sind, er meine den Beutel mit Geld.

Ein rustikaler Waldarbeiter (Florian Ott) hat sein Vesper in der Hütte deponiert. Und die schreckhafte Nordic-Walkerin (Melanie Stahl) hat in dem Waldhaus ihr Schokoladedepot versteckt. Der skrupellose Immobilienmakler Torsten will sich über seine Freundin Christine das Waldgrundstück für einen Hotelbau aneignen.

Vorzüglich gelingt es Alexander Wilks erst den liebenden Freund zu mimen, um dann mit miesem Charakter seine Christine zu hintergehen. Tom (David Dreher) findet für das Geld im schwarzen Beutel dann die Erklärung. Alles atmet auf. Und Tom und Oma Maria finden zum Schluss noch ein spätes Glück.