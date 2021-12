Freie Evangeliums-Christen sammeln 10 000 Euro

Die Freie Evangeliums Christengemeinde Aldingen hat der durch einen Brand am 9. November schwer getroffenen Aldinger Familie Rominger mit einer Spende von 10 000 Euro geholfen.

Wie Pastor Dimitri Friesen mitteilt, hatten er nach Absprache mit der betroffenen Familie der Gemeindeleitung der Freien Evangeliums Christengemeinde in Aldingen entschlossen, eine Spendensammlung durchzuführen. „Damit möchten wir einen Beitrag zur Nothilfe für die nötigsten Anschaffungen und die vorübergehende Unterbringung ermöglichen“, so Friesen.

Nach erfolgreicher Spendensammlung wurden die 10000 euro an die Brandopfer übergeben.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Mitgliedern der Freien Evangeliums Christengemeinde in der Klippeneckstr. 8, bei der Freien Christengemeinde in Lindenäcker 14 sowie bei allen beteiligten freien Spendern und Firmen in Aldingen und Umgebung.“

Bei dem Großbrand waren mehrere Feuerwehren angerückt, das Dach stand schnell in flammen. ene Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den Schaden auf geschätzt 200 000 Euro.