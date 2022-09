Frauenstimmen für Männerchorprojekt gesucht

Ins Probelokal der Pfarrscheuer sind am Donnerstag, 6. Oktober, um 20 Uhr wieder interessierte Sängerinnen eingeladen, um für das Männerchorprojekt „Große Freiheit“ am 5. November einen kleinen Part zu übernehmen.

Mit den Songs „Junge, komm bald wieder“, „Paris, einfach nur so zum Spaß“, „Küssen kann man nicht alleine“ und „Solang man Träume noch leben kann“ werden die „Frittlinger Sisters“ mit neuen Gastsängerinnen wieder ihren Teil zum Konzert beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hauptthema des Programms „Große Freiheit“ ist das Gefühl des Gefangensein im Hamsterrad und der Wunsch nach einem Ausbruch aus dem Alltag. In der Ankündigung heißt es dazu: „Ein Mann tut, was er als guter Schwabe soll: Schaffa, schaffa, Vereinsarbeit, die Vorstellungen einer gestandenen Ehefrau erfüllen, nach allen Seiten dem Erwartungsdruck gerecht werden. Und die Tage werden immer grauer und die Luft wird immer abgestandener. Nach dem üblichen Gemaule zuhause schickt er sich an, zur MGV-Probe zu fahren – aber er kommt dort niemals an. Eine unbekannte Macht zieht ihn am Probenlokal vorbei und weiter und weiter in einem Roadtrip wildgewordener Freiheitsanwandlungen und nicht mehr kontrollierbarer Abenteuer.“

Was dort alles passiert, wo es ihn hinführt, wie alles endet und vor allem wie seine Frau reagiert, soll sich im Laufe des Konzertabends entrollen.

Die Proben finden donnerstags am 6., 13. und 20. Oktober sowie am Dienstag, 25. Oktober, statt. Die Generalprobe ist für Freitag, 4. November, angesetzt. Große Chorerfahrung muss frau nicht mitbringen. Es gibt Übungen zum Mitsingen zuhause.