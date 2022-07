Frauen und Familie sind Thema in der Aldinger Buchbox

In der Aldinger Buchbox werden am Samstag, 16. Juli, wieder neue Bücher eingestellt. Diese beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema Frauen und Familie, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

Es geht auch um das Frauenbild zwischen 1925 und heute, zum Beispiel im Buch von H.J. Zeller: Mutterland. Ein Buch für Deutschlands Mädchen und Frauen. 1925, Josephine Siebe: Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten (1949) 2 Bände, Magda Trott: Goldköpfchen (1950), 2 Bände, Emmy von Rhoden: Trotzkopf (1982) 4 Bände. Weitere Romane von Simone de Beauvoire, Margaret Atwood, Toni Morrison (Nobelpreis 1993), Doris Lessing (Nobelpreis 2007), Isabel Allende, Marilyn French, Elke Heidenreich, Gaby Hauptmann, Ute Ehrhardt (Gute Mädchen kommen in den Himmel), Fay Weldon, Eva Heller (Erst die Rache, dann das Vergnügen), Antonia Meiners: Kluge Mädchen, Allan Pease: Warum Männer nicht zuhören, Warum Männer lügen, Was ist ein Mann, Die Kunst eine Frau zu lieben, Stefan Bonner: Beta-Männchen, Melissa Bank: Wie Frauen fischen und jagen u.v.a . Und außerdem: 15 Romane und Krimis von Charlotte Link und 20 Bücher über Erziehung (Kinder stark machen, Pubertät, Aggression bei Kindern, Montessori, Hyperaktivität und andere.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Weitere Informationen geben Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), und Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).