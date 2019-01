Frau und Hund aus Steilhang gerettet

Eine 46-jährige Reiterin und ihr Hund sind am Dienstag gegen 16 Uhr aus einem Steilhang in der Nähe des Wenthofs von Feuerwehr und Bergwacht gerettet worden. Zuvor war die Reiterin mit ihrem Pferd und ihrem freilaufenden Hund laut Polizei entlang der Hangkante im Bereich des Wenthofs bei Epfendorf unterwegs. Der Hund kam zu nah an den Steilhang und rutschte eine Böschung hinunter, weshalb die Reiterin vom Pferd stieg, um ihrem Hund zu helfen. Bei dem Versuch, ihn aus der misslichen Lage zu befreien, rutschte die 46-Jährige ebenfalls den steilen Hang hinunter. Sie und der Vierbeiner kamen aus eigenen Kräften jedoch weder nach oben noch nach unten. Eine zweite Reiterin beobachtete das Geschehen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Wehrleute der Feuerwehren Epfendorf und Oberndorf sowie der Rettungsdienst waren kurze Zeit später vor Ort. Im Anschluss wurden die 46-jährige Frau und ihr Hund gemeinsam von der noch hinzugerufenen Bergwacht und der Feuerwehr aus unverletzt geborgen.