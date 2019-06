Frau stirbt bei Unfall auf B14 - Säugling in Lebensgefahr - Straße gesperrt

Am Dienstnachmittag, gegen 16.50 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Aixheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine junge Opel-Fahrerin getötet wurde. In einem weiteren am Unfall beteiligten Pkw Audi wurden zwei erwachsene Insassen schwer sowie ein Säugling (wenige Monate alt) lebensgefährlich verletzt, berichtet die Polizei.

Der Unfallhergang ist bislang noch unklar. Es sei jedoch von einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehrs auszugehen, so die Polizei. Die Identitäten der Beteiligten stehen noch nicht zweifelsfrei fest. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft Rottweil mit der Untersuchung des Unfallgeschehens betraut.

Die Bundesstraße ist momentan in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Beamten der Unfallaufnahme der Verkehrspolizei in Zimmern o.R. sucht eingehend nach Zeugen.

Mutige Helferinnen holen Baby aus Autowrack

Die Personalien dreier Ersthelferinnen, die den Säugling aus dem stark beschädigten Audi retteten, sind der Polizei ebensowenig bekannt wie die Identität eines Pkw-Lenkers, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit seinem Fahrzeug in unmittelbarer Nähe befand.

Die genannten Personen sowie weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmer o.R., Tel. 0741/34879-0, zu melden.

