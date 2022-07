Frau erneut mit WhatsApp-Masche betrogen

Eine Frau ist am Montag Opfer eines Telefonbetrügers geworden.Wie die Polizei meldet, erhielt die 57-Jährige zunächst eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Mit überzeugenden Textnachrichten machten die Betrüger der Frau weiß, dass es sich um die neue Nummer des Sohnes handle, der um eine Überweisung bat, da sein Online-Banking aufgrund der neuen Nummer noch nicht funktioniere. So von den perfiden Absendern getäuscht, tätigte die 57-Jährige eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags auf die in den Nachrichten genannte Bankverbindung und damit auf das Konto der Telefonbetrüger.