Forschen in Zeiten von Corona

Balgheim und seine Bürger nehmen am Forschungsprojekt „Digitaldialog 21“ zur gemeinsamen Gestaltung des digitalen Wandels im ländlichen Raum teil. Nun hat die Hochschule Furtwangen eine erste Zwischenbilanz des Projekts vorglegt, das durch Corona anders verlaufen ist, als zunächst geplant, so eine Pressemitteilung der Gemeinde.

Für das Team im Forschungsprojekt Digitaldialog 21, unter der Leitung von Prof. Stefan Selke sei die Situation der letzten Monate auf der einen Seite mit besonderen Herausforderungen verknüpft gewesen, habe aber auch neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. Das Projekt der Hochschule Furtwangen, finanziert durch das Landes-Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus Mitteln der Landesdigitalisierungsstrategie, verstehe sich als „Stimmungsbarometer zum digitalen Wandel mit besonderem Fokus auf den ländlichen Raum“. Ziel sei es, ein reichhaltiges Stimmungsbild und Ideen bei den Bürgerinnen und Bürgern einzuholen.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hätten in den letzten Monaten nicht nur die Bedeutung der Digitalisierung für das öffentliche und private Leben vor Augen geführt, sondern auch den Blick auf die Herausforderungen des digitalen Wandels und den Aufholbedarf in vielen Bereichen geworfen.

Ursprünglich war der Plan des Forschungsteams der Hochschule Furtwangen, die Meinungen und Ideen möglichst vieler Menschen in zahlreichen Bürgerdialogen und Workshop-Veranstaltungen in Präsenz zu diskutieren. 2020 war dieses aber aufgrund der Beschränkungen nur begrenzt möglich und die Beteiligungsangebote mussten zwangsläufig erweitert werden.

Besonders durch das Engagement und die Unterstützung der zwölf Kooperationskommunen aus dem ländlichen Raum sei hier ein vielfältiges analoges, sowie digitales Angebot zur Beteiligung geschaffen worden. Im Laufe des Sommers beteiligten sich über 2700 Bürgerinnen und Bürger an einer Haushaltsbefragung zum digitalen Wandel, sowohl online als auch in Papierform. Zudem wurden in den Kooperationskommunen in digitalen und analogen Bürgerdialogen im Herbst diesen Jahres auch unter den besonderen Bedingungen von Videokonferenzen und Präsenzveranstaltungen mit Corona-Regeln konstruktiv zu den Herausforderungen und Potentialen der Digitalisierung diskutiert.

Die rege Beteiligung habe gezeigt, dass es hohen Bedarf und auch Bereitschaft an Dialog und Beteiligung bei Themen des digitalen Wandels gibt. Die Mehrzahl der Befragten und Teilnehmer der Bürgerdialoge steht der Digitalisierung grundsätzlich sehr positiv gegenüber, sieht jedoch auch eine Wichtigkeit darin, alle einzubinden, um (neue) soziale Ungleichheiten zu vermeiden.

Am 3. Dezember wurde in einem virtuellen Treffen mit den Vertretern der teilnehmenden Kommunen Erfahrungen ausgetauscht und die weiteren Schritte im Projekt diskutiert. Trotz der besonderen Umstände der zurückliegenden Monate ist die Bilanz sehr positiv und durch die Erweiterungen des Beteiligungsangebotes wurden auch neue Möglichkeiten erprobt, die Menschen zukünftig an Prozessen zu beteiligen.

Wie es 2021 weitergeht

Die erste Projektphase war bewusst sehr offen gestaltet, in 2021 wird jedoch mit verstärktem Themenfokus auf Basis der bisherigen Ergebnisse weiterdiskutiert. Zu Beginn des nächsten Jahres werden die bisherigen Projektergebnisse allen Bürgern und Bürgerinnen online und in Papierform zur Verfügung gestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Online-Diskussionsforums dem Team der Hochschule Furtwangen zu den Ergebnissen Rückmeldung zu geben beziehungsweise diese miteinander zu diskutieren.

Im Frühjahr 2021 folgt eine Wiederholungsbefragung, sowie eine zweite Runde an Bürgerdialogen mit spezifischem Themenfokus. Darüber hinaus ist ein regelmäßiges Treffen eines übergreifenden „Parlament“ der zwölf Kooperationskommunen geplant um Themen des digitalen Wandels im ländlichen Raum zu diskutieren und Handlungsempfehlungen für die Landesregierung zu formulieren.

Das Projekt Digitaldialog 21 wird vom „Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg“ (MWK) aus Mitteln der Landesdigitalisierungsstrategie „digital@bw“ bis 2022 gefördert. Zusammen mit der Hochschule für Medien in Stuttgart, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern erforscht ein interdisziplinäres Team der Hochschule Furtwangen in einem breit angelegten Dialogprozess Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten des digitalen Wandels und setzt hierbei den Schwerpunkt auf den ländlichen Raum in Baden-Württemberg.