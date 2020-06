Glück im Unglück hat ein 21-jähriger Ford-Fahrer am Mittwochabend gehabt, als sein Kleinwagen in Denkingen plötzlich zu brennen anfing.

Während der Fahrt in der Hozenbühlstraße kam es offenbar im Bereich der Armaturen zunächst zu einer Rauchentwicklung, weshalb der Autofahrer ausstieg und die Feuerwehr verständigte.

Der Brand griff schnell auf weitere Fahrzeugteile über, so dass bis zum Eintreffen der Feuerwehr der Innenraum komplett ausbrannte. Die Polizei geht bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus. Den Sachschaden beziffert sie auf 4000 Euro. Neben der Feuerwehr Denkingen waren auch die Wehren aus Spaichingen und Frittlingen eingesetzt.

Wegen der mehrmonatigen Baustelle in Denkingen, die die Anfahrtswege auch für Rettungsorganisationen erschwert, so informiert die Feuerwehr Spaichingen über den Hintergrund, wird bei Einsätzen in Denkingen automatisch auch die Spaichinger Feuerwehr mit alarmiert, um die bestmögliche Abdeckung des Denkinger Ortsgebiets sicherzustellen.