Fleißige Rentner gestalten naturnahen Wanderweg

16 Freiwillige haben am Dienstag nach Ostern rund 200 Meter des Wanderwegs am Oberlauf der Prim, am so genannten „Outerenbach“, neu und naturnah hergestellt. Auch der Bauhof hat die Arbeiten unterstützt.

Damit verläuft der Wanderweg nun im dortigen Abschnitt nicht mehr auf dem Asphaltweg, sondern entlang der Böschung zum Prim-Bach quasi am Waldrand weiter in Richtung „Buche“. Der Panoramaweg als Teil des unteren Traufwegs des Schwäbischen Albvereins verläuft somit jetzt auf Balgheimer Gemarkung komplett auf naturbelassener Wegtrasse.

Der Vorschlag zur Verlegung des Weges auf eine schönere und landschaftlich ansprechendere Trasse kam vom Bauhof, so Helmut Götz von der Rentnergruppe. Auf Anfrage der Gemeinde hat sich die Rentnergruppe um Georg Schmid bereit erklärt, den Wegebau zu übernehmen.

Die fleißigen Rentner haben es mit vereinten Kräften und aufgrund der großen Anzahl an Helfern geschafft, den Weg samt Brücke zur Querung des Bachbetts innerhalb eines Arbeitstags zu vollenden. Die Arbeiten dauerten von 9 bis gegen 17 Uhr mit kurzer Pause. Zuvor hatten einige Helfer unter Anleitung von Georg Schmid schon die Brückenteile zugesägt und auf dem Bauhof vorbereitet. Das nötige Material hatte Schmid berechnet, und der Bauhof Balgheim hat es dann besorgt.

Bereits Mitte Februar hatten 13 ehrenamtliche Helfer um Georg Schmid – nicht nur Rentner – eine Wanderwege- und Heckenpflegemaßnahme am Panoramaweg, und zwar an dem als „Hagenhagweg“ bekannten Teilstück, durchgeführt. Der Panoramaweg war im Jahr 2014 mit dem Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimatbundes unter dem Titel „Reaktivierung eines historischen Wirtschaftsweges am Waldsaum und dessen Integrierung in die heutige Kulturlandschaft als Wanderweg“ ausgezeichnet worden. Mittlerweile waren Hecken und Sträucher wieder derart gewachsen, dass – auch zum Erhalt des Landschaftsbildes – ein Rückschnitt erforderlich war.