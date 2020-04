Flächenbrand bei Aldingen

Zu einem Flächenbrand in einem Waldgebiet im Gewann „Gärtlen“ bei Aldingen ist es am Freitagabend gekommen. Gegen 18 Uhr kam die Feuerwehrmeldung „Waldbrand, Aldingen, Gärtlen“. Die Feuerwehren aus Aldingen und Spaichingen waren mit 67 Mann und 15 Fahrzeugen vor Ort. Dazu kamen Einsatzkräfte von Polizei und DRK. In dem Waldstück brannten vor allem Gräser, Totholz und Gebüsch. Bäume wurden kaum in Mitleidenschaft gezogen. Um 18.42 Uhr hieß es dann: „Brand unter Kontrolle.“ Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. (Ausführlicher Bericht folgt.)