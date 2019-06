Fittlinger Musikverein feiert 100-jähriges Jubiläum

Ein Musikverein wie der Frittlinger ist eine Gesellschaft im Kleinen mit Streit, Freude, Trauer, Ende und Neubeginn. Zum 100. Jubiläumsfest und dem gleichzeitig in der Gemeinde stattfindenden Kreisverbandsmusikfest vom 28. Juni bis 1. Juli hat der Verein eine bemerkenswerte Festschrift herausgebracht. Man könnte meinen, sie spiegelt selbst in der Gestaltung den Verein und seine Geschichte wider.

Denn: Einerseits ist sie technisch und grafisch perfekt gestaltet. Andererseits spiegelt sie inhaltlich das Leben im Verein und damit auch in der Gemeinde, wie es eben ist. Und dazu gehört natürlich auch Un-Perfektes. Die Bilder stammen entweder aus dem Archiv oder sie sind aktuell professionell inszeniert.

Konflikte der Gemeinde widergespiegelt

Dass ein Verein auch zu den Kinderzeiten der deutschen Demokratie ein Gemeinwesen ist, das um Umgang, Regeln und Ausrichtung kämpft, ist dem akribisch zusammen getragenen geschichtlichen Teil zu entnehmen. Sicherlich spiegelten die Konflikte, die in den Protokollen festgehalten sind, auch Konflikte in der Gemeinde wider.

Wechselnde Mitglieder

Dirigenten wurden angegriffen, vielleicht sogar gemobbt, obwohl es damals das Wort noch nicht gab, und traten zurück, verziehen und kamen wieder, es ging um das Abschneiden bei Wertungsspielen, den Probenbesuch und vieles andere. Im einen oder anderen Fall entledigte sich der Verein aber auch einzelner Musiker.

Ein sturer Verein

Die Namen in den Beschreibungen nachverfolgt bis heute zeigen aber: Es muss auch eine sehr große und stabile Treue von Frittlinger Familien zu ihrem Verein gegeben haben und geben.

Was auch zu lesen ist: Der MV Frittlingen ist im positiven Sinne stur, was seine Ausrichtung angeht. Und so ließ er sich weder zur Absetzung des Dirigenten Franz Bader durch die NSDAP im Jahr 1933 erpressen, weil dieser Sozialdemokrat war, noch mit Aldingen zur Parteikapelle zusammen legen.

Fronleichnahm ist wichtig

Stattdessen bezeichnet der Verein in seiner Festschrift als wichtigsten Tag: Fronleichnam, das Fest, das jetzt am Donnerstag wieder gefeiert wird. DAS katholische Fest schlechthin, was viel über den Musikverein und die Gemeinde in ihrer Geschichte aussagt.

Schon 1773 wird über Instrumentalmusik zu Fronleichnam berichtet, so die Festschrift, später immer wieder, und ein Abschnitt aus der Schilderung des Jahreskreises des Vereins widmet sich dem Tagesablauf eines Musikers an Fronleichnam.

Dieser Tag fängt nämlich schon mit dem Tagwachtblasen um 4 Uhr an, damit die Bevölkerung aufsteht und sich auf den Tag vorbereitet, und sei es an einem der blumengeschmückten Altäre.

Interaktion mit der Bevölkerung

Es gibt wie an der Fasnet oder an Weihnachten eine lebhafte Interaktion mit der Bevölkerung, die den Musikern Essen und Trinken anbietet und auf sie wartet. Diese Schilderungen des Jahres aus Musikersicht ist gerade auch für Außenstehende sehr interessant zu lesen, weil sie verstehbar macht, wie Musikverein und Gemeinde übers Jahr in den verschiedesten Lebensbereichen verwoben sind. Dazu gehören natürlich auch Beerdigungen, Hochzeiten, persönliche Feste, das 50er-Fest.

All das zusammen leitet die Schrift in den ersten Zitaten zu Beginn ab aus der Bedeutung der Musik selbst, die alle Teile des Menschen berührt, den Menschen begleitet in Freude und Trauer, Ärger und Gelassenheit, Festen und Alltag.

Das Programm in Kürze:

Am Freitag, 17 Uhr, eröffnet der Fassanstich das Fest mit Musik. Handgemachten Blasmusik-Irrsinn aus Radolfzell verspricht die Froschenkapelle am Freitagabend ab 21 Uhr. Beim Wertungsspiel des Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen am Samstag, 13.30 Uhr, in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen stellen fünf Kapellen (aus Schramberg, Ostdorf, Engstlatt, Hüfingen) ihr Können unter Beweis. Höhepunkt am Samstag, 19.30 Uhr, ist der unterhaltsame Konzertabend, gestaltet durch die Musikvereine Gosheim, Wilflingen und Deilingen-Delkhofen. Mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr (Leintalhalle) beginnt der Festsonntag, gefolgt vom Frühschoppen. 32 Musikkapellen mit über 1000 Musikerinnen und Musikern spielen ab 13.30 Uhr im Gesamtchor auf dem Sportplatz und im Jubiläumsumzug ab 14 Uhr. Kinderfest ist am Montag.