Firmung in St. Georg, Aixheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. Juni 2022 spendete Weihbischof Thomas Maria Renz 37 Jugendlichen aus Aixheim und Aldingen das Sakrament der Firmung.

Aus Aixheim: Andrijano Lujic, Leon Bezner, Leon Efinger, Louis Efinger, Marie Efinger, Celina Klemm (Frittlingen), Jannis Eichele, Sina Fetzer, Mariella Foellmer, Niklas Göckeler, Jonathan Grathwohl, Linda Grimm, Magdalena Honold, Anne Michel, Maximilian Schaible, Ines Stadler und Nicole Stallmann.

Aus Aldingen: Chantal Adam, Dominic Bilger, Nicolas Blaudischek, Sophie Bohun, Amelie Dangel, Anna-Lena Dangel, Davin Dassinger, Kian Floridia, Liam Frank, Victoria Haller, Jan Hoffmann, Jessica Lask, Vanessa Lujic, Justin Masan, Laurin Scheu, Moritz Schmid, Levin Supritz, Kia Wahl, Luca Zupan und Maren Öfinger.

Weihbischof Renz machte in seiner Ansprache klar, dass der Heiligen Geistes eine Gabe Gottes ist. Er sie stärkt auf ihrem Lebensweg. Der Heilige Geist ist auch zugleich Aufgabe, ihren je eigenen Dienst an ihren Mitmenschen zu finden und ihn in Freude zu tun.