Firmung in Denkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 25. Juni empfingen in der St. Michaelskirche Denkingen insgesamt 35 Jugendliche aus Denkingen und Frittlingen das Hl. Sakrament der Firmung. In der bis auf den letzten Platz vollen Kirche wurden die Firmlinge von ihren Familien und Freunden begleitet.

Dass nach vielen Jahren endlich wieder einmal ein Bischof im Ort die Firmung spendete, freute nicht nur die Firmlingen, sondern die ganze Kirchengemeinde. In Konzelebration feierte der Firmspender Weihbischof Thomas Maria Renz mit dem Ortsgeistlichen Pater Sabu Palakkal den Gottesdienst, der von den Firmlingen mitgestaltet wurde.

Die Namen der Firmlinge aus Denkingen sind: Max Aicher; Johannes Auer, Lukas Auer, Jakub Bonk, Jonas Buschle, Justus Dreher, Alexander Dulsan, Andrej Dulsan, Frieda Greiling, Emilia Grupp, Lea-Maria Hafner, Selina Heinath, Sarah Koch, Niklas Mauch, Aurora Mucic, Nico Neller, Sinja Ruf, Samuel Schäfle und Lara Simon.

Aus Frittlingen: Lotte Benne, Lene Benne, Sara Borbone, Jan Braun, Dana Distel, Sina Erdmann, Manuel Geiger, Maria Haischer, Sophie Hoffmann, Veronika Huck, Nico Kreis, Lukas Mayer, Silas Schick, Selina Uhl, Hanna Wallat und Max Werdermann.