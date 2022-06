Firmengruppe Schilt bezahlt Energiekostenzuschuss

Steigende Energiepreise sind eine zunehmende Belastung für Unternehmen ebenso wie für Arbeitnehmer. Darauf hat die Firmengruppe Schilt mit Stammsitz in Balgheim jetzt reagiert. In den Monaten Juli, August, September erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Energiekostenzuschuss von 150 Euro je Monat als Ausgleich für die erheblich höheren Aufwendungen für Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl und Strom, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Als produzierendes Unternehmen sind wir selbst von der dramatischen Entwicklung bei den Energiepreisen betroffen. Neben der allgemeinen Lieferkettenproblematik ist dies eine weitere große Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Jürgen Aicher.

Bei den Gesprächen mit der Belegschaft werde immer wieder deutlich, wie stark Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter dieser zusätzlichen Belastung leiden. „Mehr als zwei Euro für einen Liter Sprit, das trifft vor allem diejenigen hart, die für den Weg zur Arbeit auf das Auto angewiesen sind“, so Jürgen Aicher. Nicht jeder habe aufgrund seines Wohnortes die Möglichkeit, auf das Fahrrad oder den Öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

Innerhalb der Geschäftsführung habe man deshalb überlegt, wie man die Belegschaft in dieser schwierigen Situation unterstützen könne. „Das Ergebnis ist ein Energiekostenzuschuss, den wir mindestens drei Monate lang allen Beschäftigten zusätzlich zum Gehalt ausbezahlen. Die Höhe des monatlichen Gehalts spielt dabei keine Rolle, alle bekommen den gleichen Betrag“, sagt der Geschäftsführer. Für das Unternehmen stelle dies zwar eine zusätzliche finanzielle Belastung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dar, „aber unser Team ist sehr engagiert und motiviert, dafür wollen wir ihm mit diesen Sonderzahlungen etwas zurückgeben“.