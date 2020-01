Feuerwerkskörper setzt Container in Brand

Ein gezündeter Feuerwerkskörper hat am Sonntagabend in der Lindenstraße einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Einem Zeugen zufolge soll es zunächst einen Knall gegeben haben und dann Rauch aus dem Container aufgestiegen sein, so die Polizei. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, musste den Container aufbrechen und den Brand löschen. Im Innern fand die Polizei Reste eines Silvesterfeuerwerks. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Ein erster Verdacht richtet sich gegen einen 19-Jährigen, der am Sonntagabend in Neufra von einer Polizeistreife kontrolliert wurde und mehrere Böller noch in seinem Rucksack hatte. Die Schadenshöhe am Container ist nicht genau bekannt.