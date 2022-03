Feuerwehr verhindert Ausbreitung eines Waldbrands bei Balgheim

Am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr sind die örtliche Feuerwehr Balgheim sowie die Stützpunktfeuerwehr aus Spaichingen zu einem Waldbrand nach Balgheim alarmiert worden. Am Gewann „Breite Steige“ trafen die Wehrleute zu ihrer Erleichterung nur ein kleines Bodenfeuer an.

Die Ausdehnung belief sich beim Eintreffen der Feuerwehr auf nur wenige Quadratmeter Waldfläche, so berichtet die Feuerwehr Spaichingen. Die Feuerwehr Balgheim konnte dem Brand mittels eines Löschrohrs rasch Herr werden und eine weitere Ausbreitung im Hang verhindern.

Die Löschfahrzeuge der Feuerwehr Spaichingen blieben in Bereitstellung, um bei Bedarf weiteres Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Aktuell zweithöchste Waldbrandstufe in der Region

Im Einsatz waren die Feuerwehr Balgheim mit einem Löschgruppenfahrzeug sowie die Feuerwehr Spaichingen mit dem Löschzug. Daneben war die Polizei vor Ort.

Bei extrem trockenem Wetter wie aktuell steigt die Gefahr von Bränden im Wald und auf Feldern. Doch jeder kann dazu beitragen, dass es nicht dazu kommt.

Aus aktuellem Anlass weist die Feuerwehr Spaichingen darauf hin, dass der Deutsche Wetterdienst für die Region die zweithöchste Waldbrandstufe (hohe Gefahr) ausgerufen hat.

Das Kreisforstamt weist in diesem Zusammenhang auf das Rauchverbot in den Wäldern hin und bittet Waldbesitzer Reisigfeuer möglichst zu unterlassen. Grillfeuer sind nur an ausgewiesenen Grillplätzen mit Beaufsichtigung und Bereitstellung von Löschmittel möglich.

„Als Feuerwehr können wir uns diesen Hinweisen nur anschließen“, so die Feuerwehr Spaichingen, „und bitten zum Schutz unserer Wälder um Beachtung. Waldbrände entstehen fast ausschließlich durch menschliches Zutun.“