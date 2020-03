Feuerwehr kann kaum auf Quereinsteiger hoffen

Die Freiwillige Feuerwehr Aldingen wird weiter von Kommandant Gerd Bochert geführt. Er wurde am Freitagabend im Gerätehaus für weitere fünf Jahre gewählt. Ihm steht Oliver Keller als stellvertretender Kommandant zur Seite. Der bisherige Stellvertreter Sven Wagner stellte sich zur Überraschung der Versammlung nicht mehr zur Wahl. In den Ausschuss gewählt wurden Florian Ilk, Stefan Hux und Steffen Kroll.

„Quereinsteiger sind selten“ meinte Kommandant Borchert in seinem Bericht. Daher sei es enorm wichtig, ein Reservoir wie die Kindergruppe und die Jugendfeuerwehr zu haben, aus dem Nachfolger für die aktive Wehr gewonnen werden können. Zwei Abgänge und einen Zugang gab es im Jahre 2019 zu verzeichnen. Sechs Frauen und 38 Männer sorgen so für die Sicherheit von Aldingen. In der Kinder-und Jugendfeuerwehr befinden sich 32 junge Menschen. Sieben Senioren haben sich in der Altersabteilung organisiert.

Einiges vor hat die Aldinger Wehr in den kommenden Monaten. Im Juli nimmt sie am Leistungswettbewerb für das Leistungsabzeichen in Bronze in Deillingen teil, ein paar Wochen später ist die Fahrzeugweihe in Aixheim geplant. Doch erst der Rückblick aus vergangene Jahr zeigte so richtig, was die ehrenamtlichen Helfer tagtäglich leisten, um ihre Mitmenschen zu schützen.

Zehn Personen konnten aus akuter Not gerettet werden, für zwei kam jede Hilfe zu spät. Alles in allem waren es 51 Einsätze, davon neun Brände, 21 technische Hilfeleistungen, vier Überlandhilfen und ein Unfall mit Gefahrengut. „Der Probebesuch könnte besser sein“, bemängelte der Kommandant. Mit 22 bis 28 Kräften sei die Wehr tagsüber in Aldingen präsent und er fügte hinzu: „Mit den Anforderungen kommen wir an die Grenzen unserer Belastbarkeit.“ Daher käme auch der Ausbildung und den 18 Übungen im Jahr ein hoher Stellenwert zu. Die Hauptübung Anfang November stelle dies eindrucksvoll unter Beweis, so der Kommandant. Die Gerätschaften seien in tadellosem Zustand und voll funktionsfähig, stellte er zum Schluss seines Berichtes fest.

Schriftführerin Amelie Gruler berichtete von geselligen Ereignissen wie von Ausflügen, Hochzeiten und Kameradschaftsabenden. Jugendwart Oliver Keller gab letztmals seinen Bericht ab. Acht Jahre lang hat er das Amt des Jugendwarts bekleidet. 16 Jugendliche sind zurzeit aktiv dabei. Das Zeltlager des Keisjugendfeuerwehrverbands Tuttlingen sei das Highlight des vergangenen Jahres gewesen. Die 2012 gegründete Kindergruppe wird von Christiane Keller geführt. In dieser Zeit sind 23 Kinder zur Jugendfeuerwehr gewechselt. Alwin Strohm von der Altersabteilung betonte, dass die siebenköpfige Gruppe den Kontakt zu aktiven Wehr pflege.

„Ich bin dankbar für die Leistungen der Feuerwehr Aldingen“ lobte Bürgermeister Ralf Fahrländer in seiner Rede. Mit der Kindergruppe und der Jugendfeuerwehr schreibe die Feuerwehr ihre Erfolgsgeschichte weiter, so Fahrländer. Kreisbrandmeister Andreas Narr lobte die professionelle Arbeit auch bei schwierigen Einsätzen. Auch er betonte die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit: „Diese jungen Menschen sind die Einsatzkräfte von morgen.“

Zur Feuerwehrfrau wurde Lisa Wagner befördert. Zu Feuerwehrmänner Yunus Yalein, Daniel Jerger, Daniel Huber, Daniel Holzwardt, Mario Hauser, Justin Haag und Justin Gaurich.

Für zehn Jahre aktiven Dienst bekam Mirco Siwek das Kreisverbandsabzeichen in Bronze verliehen. Das Landes-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre erhielt Christiane Keller, für 20 Jahre bekam das Kreisverbandsabzeichen in Silber Eugen Schmierer. Das silberne Ehrenkreuz bekam für 25-jährigen aktiven Dienst Dieter Regner verliehen. Das in Gold für 40 Jahre bekamen Rainer Guldi und Bernd Klawonn. Reinhold Hengstler bekam das Ehrendiplom des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen.