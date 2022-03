Festakt würdigt umtriebige Helfer

60 Jahre großartige ehrenamtliche Tätigkeit in der Hilfe um die Mitmenschen ist in dem Festakt zum Jubiläum der DRK-Bereitschaft Hausen im Kunstmuseum Hohenkarpfen am vergangenen Samstag gewürdigt und gefeiert worden. Dabei standen auch Ehrungen langjähriger aktiver Mitglieder an.

Mit „Nessaja“ von Peter Maffay gab die Musikkameradschaft einen guten Start des Abends. Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser konnte neben einer großen Anzahl geladener Gäste eine Abordnung der Kreisbereitschaftsleitung mit Kreisbereitschaftsleiter Dirk Schad und dem zweiten Vorsitzenden Bernhard Flad begrüßen. Sein besonderer Gruß galt dem Vorsitzenden der Kunststiftung Hohenkarpfen Professor Friedemann Maurer und vom Hofgut Susanne Ritzi.

Nach dem Totengedenken führte Maximilian Kaiser in einer brillanten Rede von der Gründung des DRK durch Henry Dunant nach der Schlacht von Solferino 1859 durch die vergangenen bewegten 60 Jahre der DRK Bereitschaft Hausen, mit vielen Zahlen und Aktivitäten gespickt.

Seit 1962 leistet die Gruppe unter dem Leitwort „Helfen ohne Grenzen“ fast Unglaubliches. Kaiser listete zusätzlich auf: Die Bereitschaft ist in der ersten Einsatzeinheit im Landkreis Tuttlingen mit vielfältigen Aufgaben. Daneben stellt sie das Fachmodul Betreuung, wo sie bis zu 150 betroffene hilfsbedürftige Personen versorgen und betreuen kann plus Sänitätsdienst bei verschiedenen Veranstaltungen sowie die Helfer-vor-Ort Gruppe.

Seit Beginn der Corona-Pandemie setze sich die Bereitschaftsgruppe zum Schutze der Bürger ein, zuerst mit Versorgungsdiensten, dann mit Corona-Schnelltests und dann mit Impfungen. Im Festjahr werden zudem sechs Blutspendetermine durchgeführt. Dahinter stehen 27 aktive Helfer und Helferinnen, die sich in einer langen Tradition für die Menschen in und um Hausen o.V im DRK engagieren, lautete das große Fazit der Hilfsbereitschaft von Maximilian Kaiser.

Dazu komme das Jugendrotkreuz, das im Jubiläumsjahr der großen Schwester ebenfalls auf 40 Jahre zurückblicken könne, informierte Kaiser. 1981 wurde es von Norbert Maurer und Dieter Klaiber mit 20 Mädchen und Jungen gegründet. 1987 trat indessen eine Zwangspause ein, die 1992 von Heinz Gula wieder aufgebaut wurde. In drei altersmäßigen Gruppen wurden die 25 Kinder aufgeteilt und von verschiedenen aktiven DRK-Mitgliedern betreut und in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst ausgebildet. Derzeit besteht die Jugendabteilung aus 20 Kindern im Alter zwischen sechs und 16 Jahren.

Die musikalischen Beiträge der Musikkameradschaft boten eine Auflockerung der kommenden Gratulationsreden. Insgesamt zollten diese großen Respekt und Dank für das große Engagement der Bereitschaft, die seinesgleichen sucht.

So bestätigte der stellvertretende Kreisvorsitzende Bernhard Flad in seinem Grußwort, dass in der Bereitschaft Hausen mehr als Sanitätsdienst geleistet wird und in den 60 Jahren geleistet wurde. Er dachte auch an die Familien und dankte diesen, dass auch sie ihren Beitrag dazu leisten.

Bürgermeister Jochen Arno hob die Arbeit der Truppe um Maximilian Kaiser besonders hervor. „Kein Mitteilungsblatt geh heraus ohne einen besonderen Hinweis auf eine zusätzliche Aktivität der Bereitschaft. Sie ist aus dem Leben unseres Ortsgeschehens nicht mehr wegzudenken. “ Im Übrigen sei eine Mannschaft nur so gut, wie der Vorsitzende und dieser sei außerordentlich rührig.

In der jetzigen schwierigen Zeit wurde das Helfen für die Bereitschaft zu einer großen Selbstverständlichkeit, sagte Christoph Glaser von der evangelischen Kirche. Er gratulierte aus der Sicht des christlichen und religiösen Gesichtspunkt zum Jubiläum. Auch die vom erkrankten Pfarrer Matthias Figel verfasste „Hymne auf das DRK“ mit dem Schluss-Refrain: „Heute feiern wir, ganz klar. DRK schon sechzig Jahr: DRK bei uns beliebt, gut, dass es euch gibt“ wurde mit großem Applaus belohnt.

Für die Hausener Vereine sprach der Vorsitzende der Musikkameradschaft stellvertretend die Glückwünsche für die umtriebige Gruppe von freiwilligen Helfern. Dabei ging Klaiber auch auf die jetzige Situation der Vereine allgemein ein, wobei er selbst mit Sorge feststellen muss, dass in der Gesellschaft das Pflichtbewusstsein für die anderen Menschen stark schwinde. Anders sei es bei der Bereitschaft.

Neuer Schwung und Elan kam mit Maximilian Kaiser in die Gruppe, viele neue Aufgabenfelder seien angegangen worden und im Namen der Hausener Vereine hoffe er, dass die DRK-Bereitschaft noch viele runde Geburtstage feiern könne, so Klaiber.

Bevor Vertreter der Kreisbereitschaft die Ehrungen vergaben, stellte Bernhard Flad fest, dass eine Ehrung beim DRK nicht nur eine Urkunde sei, sondern die höchste Form des Danks für ein freiwilliges großes Engagement. Mit der Auszeichnungsspanne des Kreisverbandes wurden Annika Haller, Roland Peschke und Luis Vargas für fünf Jahre Dienst geehrt.

Vom Landesverband wurde Maximilian Kaiser für 20 Jahre ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt Dieter Klaiber mit der DRK-Ehrennadel für 50 Jahre treue Dienste.

Neben den Urkunden und entsprechenden Auszeichnungsspannen gab es Geschenke von der Bereitschaft Hausen.

Nach dem letzten Musikstück „Mary Lou“ und einem Umtrunk startete die 80er-Party im großen Saal des Hofguts. DJ Munze sorgte mit pfiffiger Musik für eine tolle Atmosphäre bis zum frühen Morgen. Wie beim Festakt selbst galten auch hier die aktuellen Corona-Regeln.