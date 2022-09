Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes eine Sachbeschädigung in der Leintalstraße begangen. Das berichtet die Polizei. Die Unbekannten beschädigten ein im Untergeschoss befindliches Fenster des „Leintal-Kinderhauses“ und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 2300 Euro, so die Polozei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 931 80.