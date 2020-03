Fehlalarm im Möbelhaus

Nach Auslösung einer Brandmeldeanlage ist es am Dienstag gegen 14.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz an einem Möbelhaus in der Straße „In Rohräcker“/Ecke Brunnenstraße gekommen. Die Aldinger Wehr rückte laut Polizei mit vier Fahrzeugen und 25 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keinem Feuer gekommen war. Nach erster Überprüfung dürfte ein technischer Defekt eines Brandmelders zum Fehlalarm geführt haben.